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一早7:15「九族1景象」嚇壞了！　他秒求同溫層...網見證驚呆

▲今天一大早，九族入口已出現排隊車潮。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲今天一大早，九族入口已出現排隊車潮。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

今是228連假第三天，各個景點擠滿出遊人潮，昨日九族文化村才急發公告，表示園區遊客已達80%，建議大家轉往其他地區遊玩；沒想到，今天一大早入園門口就排滿車潮，而網友也拍下驚人畫面，引起討論。

網友今早在「爆廢公社」PO出照片，只見天色僅微亮，九族文化村入口已出現車陣，這讓他不禁苦笑，「排隊入場賞櫻ing，有誰也是在這邊排隊的？」

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▲▼九族文化村櫻花季(廣編)。（圖／記者湯興漢攝）

▲九族文化村內有超過5000棵櫻花樹，盛開時景色超浪漫。上圖為過去花況。（圖／記者湯興漢攝）

看到這一幕，網友們紛紛直呼，「連假去那邊真的很想不開」、「台灣人啊」、「那麼早就在排隊」、「早上7點排隊...點頭花是嗎」、「好驚人」、「連假要去景點塞的，就別來求同溫層」、「馬上到」、「不知道頭香是幾點將車停在現場卡位的」。

原PO還透露，自己住在附近民宿，今早7時15分就在入園口了。對此，有苦主也分享前一天的盛況，直言「今天客氣了，這是昨天早上的。」

▲今天一大早，九族入口已出現排隊車潮。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲昨天的排隊盛況。（圖／翻攝自爆廢公社）

九族文化村正迎來櫻花季最美時節，更是全台唯一經過日本認證的海外櫻花地，每年都吸引數10萬人前往，從即日起到3月5日為止都能賞櫻，適逢228連假，許多民眾都趁此機會前往。

另外，園方也規劃一系列人潮管制緊急疏散應變措施，包括必要時將啟動大量遊客疏運計畫，透過公路電子字幕和警廣等系統提早預告流量，當入園人數達到總量管制7成時就會預警，滿園時也將派員到重要分叉口舉牌勸導和疏散。

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