太多人衝花東玩！國5「紫爆」車速20km↓　北部2路段整條塞爆

▲今早國10東向5.1公里處發生小貨車及小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

今天是228和平紀念日連續假期第二天，國道車潮較多，中壢服務區－新竹系統、土城－高原、南港－石碇等路段壅塞，局部路段紫爆，車速不到20公里。交通部高公局提醒，午後11路段車潮較多，用路人須多加留意。

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▲北部路網中壢服務區－新竹系統、土城－高原特別壅塞。（圖／翻攝自1968APP）

根據1968 APP資料顯示，北部路網較為壅塞，五堵－內湖、台北－五股、中壢服務區－新竹系統、土城－高原、新豐一－南寮端等路段車速不到40公里。國道五號也相當壅塞，國三進入國五的南港系統與南港－石碇等路段一度紫爆，另中壢服務區－內壢也紫爆，車速均不到20公里。

▲今早國1北向320.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用路肩及外側線車道，造成後方車流回堵5公里。（圖／高公局）

▲今早國3北向86.5公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。（圖／高公局）

高公局表示，預判今日下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里及西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，節省寶貴時間。

▲2/26國道路況預報圖。（圖／高公局）