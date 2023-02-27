感念辜寬敏昔出錢出力　民進黨立委齊哀悼：繼續傳承民主自由

記者呂晏慈／台北報導

「台獨教父」總統府資政辜寬敏27日上午辭世，享耆壽97歲。民進黨立委蔡易餘透過臉書表達哀悼說，辜寬敏曾向自己說「為、不、無不為」，只要是對的事該做的還是要做，並資助自己初次參選立委，「未來台灣的民主自由，我們將會繼續傳承下去」；民進黨立委郭國文則表示，辜寬敏一生堅持台灣的主體性，「接下來我們的責任更重」。

▲蔡易餘（右）透過臉書追悼辜寬敏（左）。（圖／翻攝自蔡易餘臉書）

蔡易餘今天透過臉書貼出一張與辜寬敏合影的照片，他回憶，辜寬敏曾經跟自己說「為、不、無不為」，他認為即便對自己不利，但只要是對的事情，該做的還是要去做，2012年自己代表民進黨初次參選立委時，辜資政也毫不猶豫資助參選，那時也與辜有許多互動，「他常勉勵我們，身為台灣的一份子，年輕人一定要秉持民主自由精神為台灣奉獻。」

蔡易餘表示，謝謝辜寬敏奉獻一生的堅持，勇往直前愛台灣，未來台灣的民主自由，他將會繼續傳承下去。

郭國文受訪時說，辜寬敏先生早上走了，令人十分惋惜，辜寬敏一生當中堅持台灣的主體性，致力於台獨運動，不論是透過雜誌、媒體、智庫，一生想要將他的政治理念孕育、落實。他感慨說，「不同時代的理想堅持者又走了一位，接下來我們責任更重。」

民進黨立委許智傑表示，感謝辜寬敏長年對台灣的付出，在民進黨最困難的時候辜寬敏前輩出錢出力，協助民進黨走出困境並順利重返執政，辜寬敏對民進黨、對台灣功不可沒。民進黨林靜儀則透過臉書表達哀悼稱，敬悼辜寬敏前輩。