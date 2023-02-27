快訊／蔡英文哀痛不捨辜寬敏　「感念他一生守護台灣主體性」

記者陶本和／台北報導

總統府資政辜寬敏27日辭世，總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼，感念辜資政一生守護台灣主體性，奮力推動台灣自由民主、本土化的精神與貢獻，願辜資政安息，並盼望辜資政的家屬節哀珍重。

▲總統蔡英文與總統府資政辜寬敏。（圖／記者陶本和攝）



林聿禪表示，辜寬敏資政是推動台灣本土意識的先驅，不僅曾出版多本雜誌文物，也創建「新台灣國策智庫」及「台灣制憲基金會」，終其一生為台灣打拚，令人感佩。辜寬敏資政為這塊土地的貢獻和精神，將會永存在台灣人心中。

對於辜寬敏的辭世，副總統賴清德則說，這是國家的損失，「請辜老安息，台灣就交給我們，我們會繼續守護台灣的民主、和平與繁榮。」

賴清德指出，台灣是辜寬敏一生的牽掛，除了為政治理念奮鬥之外，只要對台灣好的事，他都願意奉獻心力，除了在故鄉鹿港設立「緊急救助專戶」，推動各種社會救助，並且每年回家鄉慰問清寒家庭。去年更是把鹿港一筆土地捐贈給台電，作為再生能源的案場。這是在政治之外，辜寬敏另一種疼惜台灣的方式。

賴清德表示，想起辜寬敏一生為台灣奉獻，以及對政壇晚輩的照顧，心中萬分不捨，辜寬敏的離世是國家的損失，也請家屬節哀保重。