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衛福部曝「缺藥6原因」！15類清單一次看　2款兒童用藥採專案處理

記者嚴云岑／台北報導

缺藥潮延燒！衛福部召開記者會因應措施，次長王必勝表示，6大缺藥原因分別為供應問題、製造問題、臨床需求問題、藥品分配不均、用藥習慣與藥價問題。食藥署也公布去年起缺貨的15類藥品，除了兩項兒童口服錠劑與水劑因原廠商停產，改採專案處理外，其餘藥品都已於3月陸續恢復供應。

食藥署公布15類缺藥品項分別為：

1. 氧化鎂錠劑
2. Amoxicillin單方抗生素藥品
3. Amoxicillin 與 Clavulanate 複方藥品
4. Pectin/Koalin 止瀉口服液劑
5. Domperidone止吐栓劑
6. Acetaminophen 80mg 口服錠劑
7. Mometasone水溶性鼻用噴液劑
8. Ezetimibe/Atorvastatin 10/20 毫克
9. Lansoprazole口溶錠
10. 含Frangula及Sterculia之膨脹型瀉劑
11. 含Dutasteride及Tamsulosin攝護腺複方藥品
12. Minoxidil 降血壓藥品
13. 破傷風疫苗
14. Cisatracurium插管用肌肉鬆弛劑
15. Urokinase血栓溶解劑

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▲▼衛福部曝「缺藥6原因」！15類清單一次看　2款兒童用藥採專案處理。（圖／食藥署提供）

王必勝表示，食藥署已針對缺藥列出短中長期解決措施。短期會針對確實有缺藥，尤其是沒有替代品的藥品做盡快因應；對於藥價部分，也針對DET做出調整。中期部分除了持續檢討DET制度外，也會建立常設的防缺藥處理中心。在長期部分，藥價政策也要做檢討，對於專利已經屆期藥品，會輔導國產業者生產。

王必勝表示，衛福部從過年以來都有協調缺藥藥替代，如軟便劑「氧化鎂」、抗生素「安莫西林」等，食藥署都已核准專案製造生產，3月可供應產能超過健保每月用量。

至於兒童用藥「Acetaminophen 80mg 口服錠劑」與「Domperidone止吐栓劑」，因應部份業者停止生產，食藥署已尋得其他廠商生產，並已安排專人協助辦理所需變更登記作業，以利及早協助製造。

▲▼衛福部曝「缺藥6原因」！15類清單一次看　2款兒童用藥採專案處理。（圖／食藥署提供）

健保署長石崇良也對於現行缺藥機制也祭出5大因應措施，分別為：單一窗口處理、即時掌握起藥資訊、跨單位合作機制、不敷成本藥品藥價調整機制、替代藥品仍可申報費用。

他強調，對於市場上已經寡占、或者供應有限的藥品，會針對風險控管，並給予價格保護機制。針對量少且影響廠商供應意願的兒童用藥，必要時也會全面檢討藥價政策。藥價調整是根據健保法42條、62條規定，根據市場調查售價，以及健保核價價差，根據前一年藥費支出總額超出情形，做次一年度調整，今年也將如期於4/1執行新的藥價。

▲▼衛福部次長王必勝（中）、健保署長石崇良（右）與食藥署長吳秀梅說明健保藥價與缺藥情況。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部曝「缺藥6原因」！15類清單一次看，2款兒童用藥採專案處理。（圖／記者嚴云岑攝）

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