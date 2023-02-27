沒有雅婷！男、女生Top8菜市場名曝　他認識「5個柏翰」笑翻

▲在路上喊菜市場名，可能真的會讓不少人回頭。（示意圖／記者屠惠剛攝）
網搜小組／鄺郁庭報導
「菜市場名」總使人想起同名的朋友，更讓一些人特別有反應，以為是在叫自己。人力銀行就在IG發文，盤點8個男、女生的菜市場名，「你也有這些名字的朋友嗎？」引發許多人共鳴熱議，「建宏啊認識3個」、「好好笑，8個名字中7個（同學）」、「班上真的超多人都這些名字。」
1111人力銀行在IG「1111學鴨賈伯斯」發文，「從小到大的求學期間，大家有沒有過這種感覺，明明到了一個新的環境……但是有些同學的名字怎麼那麼熟悉」，先盤點了8個男生的菜市場名：
1.建宏
2.彥廷
3.承恩
4.冠宇
5.宥廷
6.品睿
7.柏翰
8.柏宇
接下來則是8個女生的菜市場名：
1.宜蓁
2.欣妤
3.詩涵
4.詠晴
5.子晴
6.品妍
7.羽彤
8.怡君
看到排行後，連粉專小編都笑呼，「光是小編認識的欣妤就有4個了，那麼常見到代表一定是好名字啦！」貼文引發熱論，「聽說人的一生一定會遇到幾個陳冠宇」、「嗨！我是承恩」、「認識五個柏翰」、「哇！我以為我的名字很特別欸！」
還有人開玩笑，「在死亡筆記本上寫柏翰台灣人口瞬間少一半」、「沒志明的事了」、「沒有雅婷和鈺婷不給過」、「豪這字不流行了嗎？」也有網友表示，「應該要說明這是哪個年齡層的菜市場名，怎麼跟我認知的菜市場名不一樣？」
讀者迴響