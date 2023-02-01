不只屬兔！姓名有「這些字」也犯太歲　菜市場名愛注意

▲專家指出，「犯太歲」不只限於生肖，若是姓名中有與生肖相關的字，也算是犯太歲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

2023年歲次癸卯年，生肖屬兔為「值太歲」，屬雞為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，古諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」可見太歲之威力，但不必擔心，今年只要出門行車注意安全，危險的動作、活動及旅遊絕對不參與或嘗試，投資應保守、步步為營，過了這個年，就會好了！

楊登嵙表示，除了自身多加注意外，犯太歲的人還可以進行「安太歲」，適合安太歲的時間為農曆12月24日到農曆元月15日這段時間，2023年對應西曆為1月15日至2月5日，現在廟宇一般都有提供安太歲的服務，只要按照廟方指示即可安奉得宜，就可大事化小，小事化無。至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉。

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楊登嵙也指出，「犯太歲」不只限於生肖，若是姓名中有與生肖相關的字，也算是犯太歲，而今年犯太歲的部首及名字為以下：

● 兔：姓名中藏有部首卯、兔、月，例如：柳、卿、勉、昂、逸。

● 雞：雞正沖，姓名中藏有部首酉、鳥、羽、西、奚、十、非，例如：醇、鳳、鴻、栩、茜、溪、博、翡。

楊登嵙解釋，安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。所以心情愈自在自如的人，愈無所貪求，愈能喜心佈施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

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