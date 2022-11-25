不是網路暱稱！她名叫「馬艷花仙波」沒人相信　網笑：像隨機生成

▲女子的名字太特殊，大家都不相信是真名。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

實習記者林郁婷／綜合報導

取名是一門大學問，既要好聽響亮，最好還要獨一無二。大陸一名女子名叫「馬艷花仙波」，由於名字太過特殊還登上微博熱搜，她坦言這個名字帶給她不少困擾，從小到大每個人第一次聽到都以為是網路暱稱，直到看見身分證才相信。

根據《西部決策》報導，大陸北京一位名叫「馬艷花仙波」的女子，近來因特殊名字引發熱議。她表示，父母當初就想取一個獨特、好記又不容易撞名的名字，但這名字讓她很困擾，因為很多人都不相信是真名，以為是網路或遊戲中的暱稱ID，就算拿出身分證，還是有很多人不相信。

▲女子名叫「馬艷花仙波」，還登上熱搜。（圖／翻攝自微博／西部決策）



馬艷花仙波強調，從小到大都叫這個名字，小時後上學還被老師問「有沒有簡單一點的叫法」，到現在也還是有很多人不相信這是真名。

網友紛紛表達同情，「這輩子的自卑算是被父母搞出來的」、「這幾個字組合在一起還真彆扭」、「5個字各取各的、互不相干」、「雖然不會撞名是真的，但這名字既不順口也不好聽」、「5個字各取各的、互不相干」、「看起來像是創建遊戲角色的時候隨機生成的名字」。

事實上，大陸也有一對父母，為了將全家人姓氏展現在小孩名字上，將孩子取名為「陳皮話梅糖」，引來網友吐槽，「倒楣的孩子，以後上學不知道要被怎麼嘲笑」、「爹媽開心一時爽，孩子長大愁斷腸」。

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