主管要求「LINE改真名」不自己編輯？他曝關鍵1字：真的不會

▲主管要求LINE要改成本名。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

LINE的姓名欄不限定用真實名字，而且還能隨時更改，所以很多人不會用本名，都是綽號、英文名等等。就有網友在PTT的Gossiping板發問，如果被主管要求LINE一定要用真名時，該怎麼辦？話題引發熱論。其中，想一勞永逸的話，出現最多次的建議，就是辦2個帳號，將公私事分開。

這位網友發文「主管要求LINE要改真名，你會怎樣？」文中表示，「我的同學在跟我抱怨，他正在煩惱主管要求LINE一定要改姓名，什麼英文名字、綽號、東區金城武，通通不行。」原PO一聽就笑出來，「我快笑死，很妙耶！請問這該如何是好？連這都要管？」

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▲被要求LINE要用本名，讓原PO同學直抱怨。（示意圖／記者周亭瑋攝）

看到貼文後，有一票人便納悶，「我的LINE都用真名啊」、「上班的盡量用真名，還要在那邊猜誰，麻煩」、「我都用真名，因為每次找人，不是真名的都在那邊猜= =」、「只用真名，朋友都會被我改成真名。」

還有網友疑惑，「他自己可以編輯暱稱呀！幹嘛叫人改」、「主管很老齁？」原PO就透露，還真的是「老」主管，「似乎是老主管真的不會。」結果意外釣出另一種做法，「拿他手機改啊！他看你是真名，別人看你不是」、「直接在主管面前操作手機幫他改」、「老人家不懂，教他改。」

至於最多人的回答則是雙帳號，「再開一個LINE啊！下班就不管它」、「辦兩個帳號，一個私人、一個公事」、「電信商有月繳不到100塊的方案，用這個門號再弄一個LINE。大多手機都可以雙開LINE，私人LINE絕不和不夠熟的人交換」、「這就是為什麼要養門號，111真香。」

不過，也有網友直批，「不改，憑什麼可以改我私人東西」、「永遠反對手機社群拿自己的帳號處理公事」，「我都不用LINE，剛好避掉很多雜事」、「私人的LINE要改真名還覺得天經地義的，到底是想啥」、「公司能管私人通訊軟體的暱稱？」