陳建仁坦承雞蛋「供需不足」　雞肉可多使用國產雞

▲行政院長陳建仁。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

雞蛋荒還未解，現在傳出連國產雞肉也拉警報。行政院長陳建仁26日下午受訪說明，現在國內肉雞、土雞供應量充足，希望國人多使用國產雞，另對於雞蛋部分，農委會已經採行短中長期因應對策，面對禽流感、溫度下降等因素，在雞蛋供應上會有供需不足的現象，政府會努力因應。

陳建仁今天下午在視察南投縣原鄉苦茶暨區域共好地方創生時受訪說，國人對於白肉雞的消費量逐年增加，每年白肉雞的需求量為60萬公噸，其中有30％由國外進口，最近由於美國有禽流感的關係，白肉雞進口有減少，但是政府在雞肉的生產和供應部分，都有做很好的調節和因應，在國內，現在自己生產的肉雞、土雞供應量相當充足，希望國人多使用國產土雞、肉雞。

至於雞蛋的部分，陳建仁說明，全世界都受到禽流感影響，雞蛋的產量大量的減少，加上溫度降低，台灣雞蛋的供應不符合需求，但是農委會已經採行短中長期因應對策，在短期對策將加強雞蛋專案進口、橫向調節及調度，特別是跟加工業者做更好的調度，來做最好的供應，相信不久後會得到比較好的緩解。

陳建仁表示，在中長期方面，農委會加強中期、長期因應措施，包括如何將開放性禽舍改成封閉式的，或者改為水簾式調溫環控的雞舍，避免禽流感及氣溫影響到雞隻的產蛋率。他說，農委會已經提出報告到立法院的經濟委員會，裡面對於短中長期因應措施都有很好的說明。

陳建仁補充，政府面臨到禽流感、氣候變遷、溫度突然下降，當然在雞蛋供應上會有供需不足的現象，但是政府會努力因應，相信農委會在全民一起配合下，一定可以把問題做最好的調控，將對人民生活的影響減到最低。