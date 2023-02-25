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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁施政報告三句不離「總統」　林濁水諷：連樣子都不裝一下

▲林濁水出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者李密／台北報導

新任閣揆陳建仁24日首次至立院施政報告並備詢，會中提及兩岸問題時，陳建仁表示政府將以總統蔡英文所提出的「四個堅持」為原則，致力維持台海和平穩定。對此，民進黨前立委林濁水25日諷刺，陳建仁當閣揆「連樣子都不裝一下」，從頭到尾總統、總統，何不直接取消閣揆的施政報告，由總統發表國情咨文就好。

陳建仁24日於立法院提出施政報告，談及兩岸問題，陳建仁指出台海和平是全球民主國家的高度共識，政府未來也將以總統蔡英文所提出的「四個堅持」為準則，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，致力維持台海和平穩定。

對此，林濁水25日於臉書發文批評陳建仁是「最特別的閣揆」，第一次施政報告賣力稱讚總統英明，前面強調施政完全在於落實總統的四項指示，後面說恪守總統的「四個堅持」。「從頭到尾總統、總統，何不由總統到立法院發表國情咨文就好，取消『閣揆』施政報告？」

林濁水說，想想再想想，不知道縱使兩蔣時代有這樣的閣揆？當閣揆連樣子都不必裝一下？他也感嘆現在台灣的政治風骨就走到這個地步了。

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 否認有意參選2024總統選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢。（資料照／記者屠惠剛攝）

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