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快訊／農委會書面報告：缺蛋因「外在環境影響」　祭6招解決

▲▼蛋價,缺蛋,蛋荒,蛋商,雞蛋,物價,通膨,洗選蛋,禽流感,消費者物價指數,CPI,散蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲近期雞蛋產能不如預期引發討論。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內近來再鬧蛋荒，供不應求導致蛋價上漲，許多賣場祭出限購令。立法院經濟委員會將在3月1日邀請相關部會報告缺蛋荒議題，根據26日上午送抵立院的農委會書面報告，內容強調雞蛋產能未能如預期回穩，肇因於氣候低溫、日夜溫差大、疫病及產期調節換羽隻數增加等綜合因素，且去年雛雞供應量較前年增加13.7％，將祭出6招短期及長期措施解決「缺蛋」問題。

國民黨籍經濟委員會召委呂玉玲已排定議程，3月1日將邀請國發會、經濟部、農委會、公平交易委員會等相關部會首長就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告，並備質詢。

農委會今天上午將書面報告送赴立法院，該報告指出，台灣有數百種農、漁、畜產品，其中雞蛋更是民生必需品，而由於氣候低溫、日夜溫差大、疫病及產期調節換羽隻數增加等綜合因素，影響雞隻育成及產蛋率，致整體雞蛋產能未能如期回穩，農委會積極協調蛋商加強橫向調度與調度加工原料蛋，供應通路需求。並辦理專案進口雞蛋、增加種禽進口數量、減免進口玉米5%營業稅，穩定雞農生產，另透過爭取特別預算輔導禽舍改建為非開放式禽舍，以加速產業復養及提升蛋品品質，強化產業韌性。

針對雞蛋產能，農委會書面報告強調，依據中華民國養雞協會雞蛋產銷資訊調查，目前在產蛋雞約3100萬隻，近期因氣候低溫、疫病持續影響造成雞蛋產量減少，寡產逾齡母雞偏多，另農曆年節蛋雞場調節生產，換羽雞隻數量增加亦影響產能，雞蛋每日供應量約11.2萬箱；農委會為因應國際禽流感影響種禽進口，去年已協助蛋種雞業者辦理專案進口蛋種雛雞，原進口23萬隻種雞增加至26萬隻，另為充分雛雞供應，加速寡產母雞群淘汰更新，今年預計進口達30萬隻，雛雞去年供應2263萬隻，較2021年增幅已達13.7%，目前雛雞供應正常，惟蛋中雞及蛋雞持續受外在環境影響，整體生產情形尚未完全回穩。

至於缺蛋問題如何解決，農委會書面報告在「缺蛋短中長期因應措施」段落說明3個短期輔導措施，包括：第一，積極協調蛋商及加工業者調度雞蛋，透過各地蛋商及運銷業者加強橫向調度補足各超市、超商、賣場、傳統市場及餐飲等各通路，滿足消費者需求；第二，辦理專案進口雞蛋今年3月底前達500萬顆，補足加工原料蛋缺口，提升雞蛋調度能力；第三，辦理蛋品冷鏈計畫，補助雞蛋運銷及加工業者設置冷藏庫及加購冷藏車，提升蛋品冷藏運銷調度能力。

至於中長期輔導措施，農委會書面報告指出3方向，包括：第一，全力推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水簾環控禽舍，以降低極端氣候及禽流感的影響及提升產蛋效率；第二，辦理蛋中雞場增產獎勵計畫，淘汰逾齡寡產母雞，加速更新母雞群，提升雞蛋整體產能與蛋品品質；第三，因應國際禽流感疫情，持續辦理專案進口蛋種禽，視產業需求，適時協調種雞業者增加蛋種雛雞數量，並密切掌握進口期程及數量。

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關鍵字：

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