▲「蛋蛋危機」話題論戰延燒ChatGPT。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內「蛋蛋危機」話題不斷延燒，有網友就請教最近爆紅的智能AI聊天機器人程式ChatGPT，台灣到底缺不缺蛋？ChatGPT神回，「一個人或者一個地區能否買到蛋，並不代表整個台灣都沒有蛋的短缺」，其次「即使某個人或地區沒有感受到蛋的短缺，也不能代表蛋的短缺問題不存在」。讓網友大讚：「這答案真的打趴很多人」！

有網友在臉書社團「ChatGPT 生活運用」發文，問了ChatGPT「有些台灣人最近會發文章說自己買得到蛋所以台灣沒有缺蛋問題，請問這符合邏輯嗎？」ChatGPT回覆：「這個說法在邏輯上有一定的問題」。

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ChatGPT說明，一個人或者一個地區能否買到蛋，並不能代表整個台灣都沒有蛋的短缺。例如，即使在台灣某個城市的某個超市還有蛋，但如果全台灣其他地方的超市都已經賣完了，那麼這個城市的蛋供應也會面臨壓力，進而導致供需失衡，價格上漲，甚至可能會引發恐慌性囤貨，進一步加劇蛋的短缺問題。

ChatGPT指出，即使某個人或地區沒有感受到蛋的短缺，也不能代表蛋的短缺問題不存在。例如，有可能是因為該地區的居民對蛋的需求量較小等。總之，只有從整體上看待蛋的供應和需求狀況，才能更好地判斷台灣是否存在蛋的短缺問題。

網友看了ChatGPT的分析，大讚「天啊！這答案真的打趴很多人呢！」、「應該比大部分人聰明」、「ChatGPT不去從政太可惜了」。

不過，缺蛋的兩面論戰也延燒到ChatGPT，儘管原PO強調，只是想強調用個人經驗的方式證明台灣缺蛋與否，是錯誤的。仍引發網友質疑原PO問題有預設立場，根本是在另闢戰場帶風向。有網友就說：「筆戰新境界」、「最近很多台灣人把錯誤百出的ChatGPT 當查證工具」、「Ai：不要拿我當槍使，我又不吃蛋」。