賴清德228連假展開鐵人輔選行程　竹山鎮長公開信挺蔡培慧

▲副總統暨民進黨主席賴清德於228連假預計在南投連跑9間宮廟、4場造勢活動，為蔡培慧力拚勝選。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選選戰黃金周在228連假登場，副總統暨民進黨主席賴清德從今天起展開連跑9間宮廟、4場造勢活動的鐵人行程，為黨籍候選人蔡培慧力拚勝選。

立法委員羅美玲、黨部主委蔡銘軒、陳玉鈴議員、竹山鎮陳東睦鎮長、竹山代表會林賜學主席、天心寶宮董事長葉錫根、靈德廟城隍廟主委林信雄、克明宮主委楊非武均到場陪同。

賴清德於宮廟參拜、致詞時，請神明作主，讓「人單勢孤」、沒有顯赫家世背景的蔡培慧能如願為家鄉做事；他強調這場選舉也是追求公平正義的選擇，對手為的是個人家族的私利，蔡培慧為的則是南投發展。

竹山鎮長陳東睦表示「呷果子拜樹頭」，因此日前寫了一封公開信給竹山鎮民，內容細數蔡培慧在行政院中辦期間對竹山的貢獻；陳東睦指出，竹山只是5萬多人的小鎮，資源缺乏，曾向中辦提出多項陳情案，而蔡培慧出身農村，了解切身需求，不但成功解決外埔橋10幾年來遇大雨淹大水的問題，也為長輩爭取到長照交通車、往返據點更便利。

陳東睦說，蔡培慧是竹山的貴人，因此要站出來公開支持她當選立委，讓真正做事的人為南投做事。