民調／一國兩制沒市場！藍支持者也不買單　僅15%民眾認為該接受

▲「俄烏戰爭週年」美中台局勢最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

中華亞太菁英交流協會25日舉辦「俄烏戰爭週年：美中台局勢最新民調」座談會，最新民調顯示，僅15％民眾認為應該接受一國兩制作為兩岸交流前提、74.7％民眾認為不應該接受，即便是立場上較為親中的國民黨也有高達50.4％支持者反對。

民調調查，若台灣先接受九二共識才能進行兩岸交流，有30.2％民眾認為應該接受、48.6％民眾認為不應該接受，21.2％民眾沒意見。

若以政黨支持交叉分析，國民黨有高達72.1％支持者認為應該接受、僅10.3％認為不應接受，是唯一同意大於不同意的政黨，而民進黨支持者僅4.8%認為應接受、81.7%認為不該。民眾黨支持者部分，有35.8%認為應接受、47.4％認為不應接受。

但若民調改問，台灣先接受一國兩制才能進行兩岸交流，僅15％民眾認為應該接受、74.7％民眾認為不應該接受，10.4％民眾沒意見，呈現一面倒局勢。

若以政黨支持交叉分析，即便是立場上較為親中的國民黨也有高達50.4％支持者反對、僅38.4％認為應接受，民進黨支持者僅4.1%認為應接受、91.7%認為不該。民眾黨支持者部分，有15.2%認為應接受、79.7％認為不應接受。

若以經貿層面角度來看，民調詢問，為發展台灣經貿，台美關係跟兩岸關係哪種重要？49.6％民眾認為台美關係較重要、37.3％民眾認為是兩岸關係，13.1％民眾沒意見。

民調也提問，是否認同中國對台威脅嚴重？數據顯示，有69％民眾認為嚴重、僅25.8%民眾不認為。若以政黨支持交叉分析，各黨派支持者都較認同中國對台威脅嚴重，國民黨也有53.2％支持者如此認為。

兩岸政策協會研究員吳瑟致指出，若從烏俄戰爭角度來看，「今日烏克蘭、明日台灣」在這一年間甚囂塵上，但雖然有69％民眾認為中國對台威脅嚴重、卻還有25.8%民眾不認為，這是嚴重警訊，顯示台灣民眾的危機意識有所缺乏。

吳瑟致表示，台灣在民主、經濟、地理位置各方面並不比烏克蘭差，中國也較俄羅斯更害怕國際制裁，但民調數據卻如此顯示，可能台灣民眾的凝聚力還有努力空間，這也讓未來國民黨在大選有操作疑美論、「票投民進黨、青年上戰場」空間。

也有學者指出，若從政黨交叉分析判斷，民進黨、國民黨在親美、親中、九二共識等議題上立場兩極，而民眾黨則相對搖擺，除經貿議題外，大致光譜與民進黨較為接近，支持民眾黨較可能是受黨主席柯文哲吸引、或單純討厭民進黨。

民調也調查，台灣民眾認為哪一個政黨最能維護台灣主權？其中41.8%民眾認為是民進黨、23%認為是國民黨、10.6%民眾黨，另有24.6%沒意見。

亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，這一題非常有趣，也是國民黨很大的警訊，在年輕族群中只有6.5％民眾認為國民黨能夠捍衛台灣主權、甚至遠低於民眾黨，越年輕族群對於國民黨是否能捍衛台灣主權的疑慮越高，國民黨一方面和中、一方面又想要表達維持台灣主權，顯然台灣民眾認為這是矛盾的。

王智盛也強調，若以民調數據分析，2024總統大選中，誰能夠展現出維護台灣主權的論述，顯然會比如何與中交流更被青睞。

該份民調訪問時間自2023年2月22日至23日。有效樣本1035份，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.05%。訪問地區為全國22縣市年滿20歲以上的民眾。調查方法採用市話與手機並行訪問。市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。

