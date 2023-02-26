侯友宜昔被嗆「矯情」今陪笑掃街　民進黨：被林明溱騙

▲侯友宜（右二）今天前往南投輔選林明溱（右三）。（圖／國民黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選下周登場，新北市長侯友宜26日替國民黨候選人林明溱助選，讚美林在南投付出很多心力。不過，民進黨副秘書長黃建嘉表示，林明溱有一個改不掉的壞習慣，就是喜歡騙，林明溱騙南投縣民騙不夠，現在連侯友宜都要騙，還酸林曾嗆侯「不合作就退黨」，如今侯還要陪笑掃街，「真是難為他了」。

黃建嘉指出，侯友宜說林明溱「在乎兒少福利」，恐怕被林明溱給騙了，其實林明溱任內忽視教育政策，不但擔任縣長任內拒絕給代理老師全年年薪，還拒絕出新台幣20萬元的縣府配合款來建設南投的國小，南投人都非常清楚。

黃建嘉也提到，侯友宜說林明溱「腳踏實地」，恐怕又被林明溱擺了一道，林明溱用選舉補助款買歐式豪宅，給兒子林儒彬當特權黑官，讓林儒彬能「白天當縣長特助，晚上當豪宅建商」，侯友宜也認同這樣的「腳踏實地」嗎？

黃建嘉認為，林明溱處理垃圾的方式，就是把垃圾全部堆放在一起，才會讓南投有不少「垃圾山」的惡象，垃圾山不但影響市容，且臭味沖天，味道也蔓延到市區，讓南投縣民苦不堪言，請問侯友宜也認同林明溱這樣「好好做事」嗎？

黃建嘉表示，林明溱過去曾怒嗆侯友宜「不合作就退黨」，如今又拿跳票的政績騙侯友宜，侯友宜被林明溱又罵又騙，如今卻只能笑臉陪掃街、講好話，真是難為他了。

回顧2020總統選戰期間，侯友宜當時表態「不考慮」擔任韓國瑜總統競選總部主委，引發與時任南投縣長林明溱批評應該「識大體」，直言若不願意、不積極與黨內合作，那就乾脆退出國民黨，不要待在黨內「矯情」，並隔空喊話說，國民黨一定要團結合作，不然會被「看破手腳」，盼所有縣市長全力支持韓國瑜。