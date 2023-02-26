冷到全身不正常！柯文哲凌晨3點完成一日北高　黃珊珊首完賽：畢業了

▲前台北市長柯文哲、前台北市副市長黃珊珊完成一日北高。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

儘管卸任台北市長回歸平民身份，但民眾黨主席柯文哲仍照慣例，在228連假期間進行「一日北高」騎乘計畫，25日清晨6時10分與前台北市副市長黃珊珊在關渡宮集結出發，直至26日凌晨3時18分抵達終點；柯文哲完成後說「太冷了，身體不正常」所以直奔上保母車，黃珊珊則從原本終點台南拚到高雄，直言「我畢業了」。

民眾黨表示，2023一日北高挑戰賽，柯文哲於26日凌晨3時18分抵達終點，再度成功完成艱鉅挑戰，協同報名的前台北市副市長黃珊珊也首度完賽，獲頒證書與獎牌。

64歲的柯文哲再度挑戰一日北高，沿途吸引大批支持者與民眾關注，尤其是深夜的台南休息點（中油永樺加油站）與終點站高雄大義國中，都可見大批群眾忍受低溫酷寒在現場守候，為柯文哲加油、見證。

當柯文哲抵達終點時，獲立委張其祿撐扶上車，一路上表示「今天太冷了」、「冷到我全身都不正常」等言論，因此並未發表心得，僅由民眾黨事後轉述，柯文哲稱本次一日北高最大挑戰與阻力在低溫與強風，騎乘當日東北季風增強，全台沿海空曠地區發布強風特報，體感溫度相當低，長時間騎車更添考驗。

民眾黨提及，此次選用電輔車，雖能在上坡處省力，但由於車身較一般公路車重，超過速限斷電後，反而需要更用力踩踏前進，加上嘉義到台南，隊伍一度迷航，也延誤時間、消耗大量體力，不過仍比去年提早10分鐘抵達。

而黃珊珊原本打算只騎到台南，但最終仍選擇拚到終點高雄。黃珊珊說，因為台南到高雄只剩下50公里，認為「我已經騎300公里了，為什麼不騎50公里？」所以便一路騎完，「我畢業了！」之後要回去練習跑步，打算要跑半馬，「基本上就是要變成鐵人。」但同時也呼籲一般人不要學，平常就得做訓練。