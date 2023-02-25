「炎上」被黃瀞瑩揶揄像紅毛猩猩　王世堅自嘲髮量少：髮型確實像

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨北市議員黃瀞瑩曾在參加「炎上王世堅」節目時，揶揄王世堅像紅毛猩猩， 這句話被記者拿來詢問今天化身一日保育員，照顧紅毛猩猩寶寶的蔣萬安，但蔣萬安說，沒有特別留意，不過他認為，王世堅議員非常陽剛。對此，王世堅下午受訪表示，謝謝蔣萬安幫忙緩頰，「我確實髮型像紅毛猩猩、髮量少，這是事實」。

王世堅說，他年少輕狂的時候沒有好好保養頭髮，所以他們在節目上開這玩笑是應當的，更何況那個節目本來就是搏君一笑，學姐的比喻是恰到好處。

「不過生病是沒有，是不至於，我每天都活蹦亂跳的，只有生病跟事實有差距。」王世堅說，髮量少是事實、必須接受，不管他們用什麼樣的口吻，什麼樣的方式挖苦、開玩笑，都必須接受。

媒體追問，炎上演出當天的內容是否全部忘記？王世堅說，「也不是忘記，是不敢想起來」，有機會會看一下重播影片，大部分都不太記得，因為太意外、太震撼。

而上午蔣萬安也幫王世堅開脫，與紅毛猩猩比起來比較陽剛，王回應，「謝謝蔣萬安市長的緩頰，這點我謝謝他」，接著話鋒一轉，要蔣萬安針對二二八事件該認錯道歉的還是要認錯道歉。

王世堅說，二二八事件這麼重大的歷史悲劇，蔣萬安身為蔣家的後代，又當上首都市長，此時此刻是最好化解過去歷史災難造成的悲情，其實解鈴還須繫鈴人，「蔣萬安身為蔣家後代，他其實就是繫鈴人，他才有辦法解鈴，所以我謝謝他幫我在紅毛猩猩做緩頰，但是我還是要求他針對二二八事件應該認錯道歉」。