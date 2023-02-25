蔣萬安將出席228紀念會　王世堅：扛起蔣家罪刑向受難家屬道歉

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府文化局將於2月28日舉辦二二八事件76周年紀念活動，台北市長蔣萬安將出席並致詞，由於蔣萬安蔣家第四代的身份，使得蔣萬安當天的致詞內容備受矚目。對此，台北市議員王世堅25日表示，蔣萬安不必再去致意、道歉，應該將蔣家過去所犯過的罪刑一肩扛起，向全體二二八受難家屬誠摯的認錯道歉。

王世堅表示，蔣萬安承繼了蔣家的光環跟資源，當然蔣家在歷史上的功與過，蔣萬安應該完全承受。也就是說，蔣萬安既然自認蔣家後代，那麼承繼了蔣家過去遺留下來的資源跟光環，也要對蔣家過去所犯過的罪刑一肩扛起。

「所以不能只是偶爾拜訪二二八受難家屬、偶爾致意、偶爾慰問。」王世堅說，二二八受難家屬需要的、要求的，從來也不是致意慰問，受難家屬跟全體社會這麼多年來的要求很簡單，就是二二八事件的歷史真相以及元凶，如果元凶已經過世，那當然繼承元凶們歷史功過的後世子孫，當然要一肩扛起，「元凶的後代不能只想用當年威權時代所創造的光環、所遺留的資源，元凶的後代也應該要對這麼重大的二二八受難事件，應該要提出有擔當的做法」。

王世堅說，最有擔當的做法很清楚，就是認錯、道歉，蔣萬安應該向全體二二八受難家屬以及全體社會大眾認錯道歉；且歷史資料曝光後，所有台灣近代歷史針對二二八事件以及白色恐怖，當時的政治迫害事件已經解開真相原貌，「在這麼多的歷史資料下，我認為蔣萬安不必再說那麼多，應該要正式承擔、正式認錯道歉，否則蔣萬安只是選擇性的接收了上一代遺留下來的光環跟資源」。

王世堅表示，既然蔣萬安承接了父祖時代的資源光環，那遺留下來的歷史錯誤罪過，當然要接受，要負責向受難家屬、向社會大眾，不但是致意而已，要承接過去的錯誤、要認錯，而且要很誠摯的道歉，這樣才能真正弭平二二八事件的慘痛歷史悲劇，還有白色恐怖所加諸給台灣社會，上一代、上上一代的恐怖。