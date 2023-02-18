作家還沒寫完結局就過世！粉絲發起「探索故事結局」活動卻失控

▲小說家在故事中讓主角慘死，因此被讀者罵翻而銷聲匿跡。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者林育綾／綜合報導

日本一部「劇中劇」小說《獻給想死的你》爆紅！故事描述一位作家在即將完成的小說當中，突然將最受歡迎的主角「賜死」，因而被讀者罵翻，從此銷聲匿跡，再度出現時竟傳出死訊。有鐵粉發起「探索故事結局」活動，沒想到卻接連出現意外而失控。日本書評家讀後也說，「在火車上看到最後2頁，強忍住眼淚！」被深深觸動。

《獻給想死的你》是一部震撼心靈的青春懸疑故事，也是一部溫暖的救贖之作，由作家綾崎隼創作，大玩「劇中劇」的結構。故事描述一位16歲的高中女生純戀，因為不會讀書、沒有朋友、與父母關係疏離，過著「像垃圾一樣的人生」，直到讀了作家美作里奧的成名作品《Swallowtail Waltz》才被拯救，不但成了這部作品的俘虜，還決心要為了看完故事而活。

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沒想到在預計完成的6集故事中，出版到第5集時，最受歡迎的主角吉娜竟然慘死，美作因此被讀者罵翻，從此銷聲匿跡。再度有消息時，竟然是家人發布的訃聞，提到作家因心臟衰竭去世。

▲作家再次出現卻是家屬發布訃聞，等於還沒完成結局就過世。（圖／皇冠出版）

「作者死了，那就永遠讀不到故事的結局了，既然如此，活著也沒有意義。」純戀竟然決定尋死，從陽台一躍而下；後來雖然救回了一命，但她已如槁木死灰。

直到某天，《Swallowtail Waltz》的粉絲社團突然發起一個「探索故事結局」的活動，了無生趣的純戀宛如看見一道曙光，她立刻就按下「參加」鍵。除了她以外，還有6名鐵粉，7個人一起來到荒山上的一座廢校，但這場尋找救贖的旅程，卻在接連出現的意外中逐漸失控，懷疑與猜忌的心苗，已悄悄地在所有人的心中蔓延開來⋯⋯。

這本小說中的小說《SwallowtailWaltz》，描述「綠淵國中」聚集了一群年輕人，都是無法融入現代社會的邊緣人，他們無處可去，沒有歸屬，心靈都在深不見底的黑暗與孤獨。為了擺脫世俗的干擾、法律的通緝、道德的公審，他們陸續來到這裡，在這個飽食終日又安逸怠惰的現代社會，過起了自給自足的生活。

▲日本小說《獻給想死的你》將在台灣發行。（圖／皇冠出版）



《獻給想死的你》不但獲得電擊小說大賞，更在日本抖音引發話題。日本書評家看了小說表示，「在火車上讀到最後2頁時，拼命強忍著眼淚」以免引來周圍乘客的目光，卻也被這本書深深觸動。如今皇冠出版社發行繁體中文版，預計3月6日上市。

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