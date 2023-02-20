國小生「一串注音詛咒」霸凌女！祈福卡吸萬讚　國文老師卻打臉了

▲祈福卡變詛咒卡。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨晚逛北市燈會時，在祈福區發現一張怨念破表的卡片，上面寫下注音詛咒霸凌他的女同學。這一幕狂上萬網友朝聖按讚，就有國文老師分析，這並非小朋友的字；不過，許多網友直言，不論真假，霸凌問題的確值得重視。

網友在臉書粉專「路上觀察學院」PO出照片，只見燈會祈福卡上寫著，「希望王OO的家人全家被車撞死，一直在班上欺負我，X。By XX國小的學生。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

童言童語又夾雜注音的一段話，吸引大票網友圍觀，紛紛感慨「也許人家是位特殊的慢飛天使（學習慢、反應慢），也因為這樣在學校容易被霸凌，或許無處伸張，只好用他能理解的方式、拼湊的寫出祈求上天，讓被霸凌的情緒有個出口」、「如果真的是小朋友寫的，那小孩也太可憐了」、「祈福卡馬上變惡魔卡」、「怨念也太重了」、「不管是大人還是小孩寫的，這怨念好深，校園霸凌一直存在著」。

▲校園霸凌問題層出不窮。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

不過，就有國文老師不以為然，直言「小三以前照理來說，應該會寫『家』和『在』，而不會寫『希』；再者，該階段小孩的手部肌肉尚未發育完全，被要求依照筆畫順序書寫，因此寫字會歪七扭八，字體會很明顯地出現一筆一畫的跡象，注音也常會拼寫錯誤。」

他接著表示，這張照片的字跡筆順已經很流暢，注音完全無誤，也知道如何快速簡化筆畫和注音，字體寫得非常圓滑，例如「希」、「的」、「民」，完全不像是剛學寫字的小孩。

對此，網友們也點頭直呼，「英文By圓滑的更誇張」、「身為老師完全同意，那個『希』完全就是身經百戰的筆跡，而且太多應該要會的字這裡卻不會寫，太奇怪了吧！還有字的大小、間距等，都太過工整，以一個注音寫這麼多（還正確）的孩子來說，他應該是寫字程度不佳的孩子，不可能大小以及間距都如此整齊」、「專業，難怪我覺得有違和，但說不出來」、「BY完全露餡」、「說真的，這個字真的不像小學生寫的」。