燈會祈福小卡竟藏學生死亡詛咒　許淑華籲教育局正視校園霸凌

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣燈會日前結束，但會展中的祈福小卡區竟赫然驚見涉及校園霸凌事件，有疑似小學生用注音文寫詛咒文字。台北市議員許淑華關切後，發現該校並無該名同學，但她調閱校園霸凌統計資料，發現校園霸凌案件有攀升的趨勢，呼籲相關單位也正在介入調查，積極宣導防治。

「看完這照片文字，相當震撼！霸凌事件無所不見。」許淑華表示，2023年台灣燈會「光源台北」，場內提供祈福卡給民眾寫下心願，有民眾發現竟有「小學學生」用注音文寫下詛咒，直接寫道希望「王ㄓˇ佳」的家人被車撞死，並透露自己在學校被欺負。

經許淑華主動詢問，蔣市府教育局、民權國小介入調查後，該校表示校內並無「王ㄓˇ佳」同學，惟仍會針對友善校園政策進行通案性宣導，並提醒同學遇不當對待可向同學、老師或學務處反映，尋求協助。

許淑華說，雖然學校沒有找到這位同學，但是否有同學不敢寫得太清楚，以免事件爆發後又再度被欺負？變成所謂的「隱藏個案」未爆彈，仍有學生正在被霸凌欺負，尚未提出救援？

許淑華認為，不管卡片內容真與假，一位遭受霸凌的學生，透過這樣的文字對外發聲，這是不是也代表著學校的支援管道失靈？教育局對霸凌宣導不夠強？

許淑華也向台北市政府調閱國小校園霸凌案件，從去年9月6個案件、10月8個案件、11月12個案件、12月11個案件、今年一月到二月分別4個案件，數字逐漸攀升，相關單位也正在介入調查。

「然而，這是否只是冰山一角？是否還有像北市燈節『祈福卡』中，那位隱藏個案從未被發現的受害者呢？」許淑華呼籲各單位，校園霸凌宣導落實辦理，且主動關懷學生日常校園生活，畢竟國中小學生在沒有安全的陪伴之下，很難脫口而出，心中的恐懼。

許淑華說，當學生在校園受到霸凌時，更不可能喊「救命」，他已經夠害怕了，怎麼可能還有勇氣去向霸凌者說「不！」，同學在學校被霸凌，可以怎麼做？第一向導師、家長反映，導師公布聯絡電話及電子信箱予學生及家長，第二找尋學校輔導室，第三向縣市反霸凌投訴專線投訴，六都市可以直撥1999，第四 向教育部國民及學前教育署投訴04-37061349或04-37061800轉1329（高中職以下學制主管機關），若是下課被霸凌者騷擾找警察。