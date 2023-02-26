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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／力爭撼動藍綠版圖　民進黨天王助陣蔡培慧催票策略曝

▲副總統暨民進黨主席賴清德赴南投為蔡培慧輔選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲賴清德（右）自2月初以來每周都前往南投輔選蔡培慧（左）。（資料照／蔡培慧競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣第二選區立委補選倒數，由於此役被視為民進黨主席賴清德接掌黨魁首戰，更被評估為九合一大敗後支持者信心是否回流的關鍵指標，民進黨重兵部署，不僅由黨副秘書長黃建嘉揮軍南下進駐，中央黨部也連日舉行記者會，提供候選人蔡培慧空戰火力奧援。輔選人士透露，選前最後一周，正副總統蔡英文、賴清德將親赴南投催票，預計於竹山鎮、名間鄉、水里鄉、鹿谷鄉舉行大型造勢活動，選前之夜選在人口最多的南投市舉辦，盼號召民眾出門投票。

▲▼南投名間大團結晚會 賴清德。（圖／民進黨提供）

▲賴清德昨天晚間前往南投名間大團結晚會助講。（圖／民進黨提供）

根據過去選舉經驗評估，立委補選投票率難比大選，突破4成就算高標，因此藍綠陣營的組織實力更顯重要。輔選人士直言，自2008年立委選制改為多席次後，民進黨從未在南投縣第二選區贏過，遑論國民黨在南投長期執政了17年，「要撼動藍綠版塊不是那麼容易」，因此，這次補選最重要的意義就是，要撼動南投縣藍綠版圖，改變當地的政治文化，打破數十年來結構不平衡、惡劣選風的窘況，「走路工、賄選等等，地方傳的繪聲繪影，這是人盡皆知的事情。」

回顧過去兩場重要選戰，2020年立委選舉，當時代表國民黨參選立委的許淑華拿下54.83％超高得票率，而代表民進黨參選的陳癸佑僅獲40.62%；2022年縣長選舉，蔡培慧披綠戰袍出戰，以全縣得票率42.83％吞敗，且在第二選區的行政區中，僅名間鄉、竹山鎮得票率略高於全縣平均，其餘南投市、集集鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉得票率都低於平均，其中信義鄉得票率更只有29.97%。

輔選人士說明，民進黨對於選情「有信心」，近期國民黨打出「告急牌」，可以看出目前蔡培慧的選情的確持續加溫中，原因在於林明溱面對外界質疑的購買豪宅、讓兒子當縣府黑官、政治獻金來源是承包政府千萬工程的承包商等質疑始終解釋不清楚，人民也高度檢視林明溱縣長8年任內的成績單，導致選情「相對告急」。

輔選人士預告，在選舉投票日前一周，蔡英文、賴清德將以電話錄音拜票的方式表達支持，另外賴清德將親自出席竹山鎮、名間鄉、水里鄉、鹿谷鄉造勢活動，以及選前之夜在南投市舉辦的造勢，至於蔡英文方面，目前詳細的輔選行程仍在規劃當中，盼藉此炒熱選情，鼓勵民眾出門投票支持蔡培慧。

▲▼總統蔡英文到南投，替立委參選人蔡培慧、陳癸佑拉抬聲勢。（圖／蔡培慧辦公室提供）

▲蔡英文（右）規劃在選前最後一周前往南投支持蔡培慧（左）。（資料照／蔡培慧辦公室提供）

▲▼台南市立法委員林宜瑾、新北市立法委員沈發惠、青年部副主任謝子涵帶隊，替南投縣第二選區立委補選候選人1號蔡培慧助選。（圖／民進黨提供）

▲全台民進黨公職近期分赴南投拉抬蔡培慧的聲勢，圖為立委林宜瑾（左三）、沈發惠（右三）。（資料照／民進黨提供）

▲▼民主進步黨黨主席暨副總統賴清德今（19）日由立委補選候選人蔡培慧、鹿谷鄉長邱如平、鄉代會主席林智鴻及前立委林耘生、前草屯鎮長洪國浩陪同，前往鹿谷受龍宮、瑞龍宮參香祈福。（圖／民進黨提供）

▲賴清德（中）將在選舉最後一周前往南投輔選。（資料照／民進黨提供）

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