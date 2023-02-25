　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南下挺林明溱：蔣萬安籲勿選執政黨投票部隊　顏寬恒批綠撕裂族群

記者高堂堯／南投報導

南投第二選區立委補選選戰倒數最後一周，國民黨候選人林明溱今日特別邀情到國民黨大咖級政治人物一起到南投，包括台北市長蔣萬安、現任立委暨前國民黨主席江啟臣、立委李貴敏、前中二選區立委顏寬恒，替他站台加油、掃街拜票。

▲台北市長蔣萬安、前中二選區立委顏寬恆齊赴南投陪林明溱車隊掃街拜票。（圖／林明溱競選總部提供，下同）

▲台北市長蔣萬安、前中二選區立委顏寬恒齊赴南投陪林明溱車隊掃街拜票。（圖／林明溱競選總部提供，下同）

蔣萬安致詞時表示，過去在立法院就受林明溱這位前輩很多幫助指導，所以一定要來給予最大支持，他推崇林明溱是最了解、關心南投鄉親需求的人：過去30多年擔任過集集鎮長、縣議員、立委和縣長等許多職務，為鄉親服務打拚，立委任內爭取200多億、2屆縣長任內爭取400多億建設，包括南投交流道、南雲交流道、結合雲林發展草嶺觀光，以及開車上國道前20公里免費等政策，大家有目共睹，不只是幫助到南投民眾。

蔣萬安強調，現在國會為綠營獨大的生態，需要有經驗的林明溱加入發揮即戰力，馬上可為南投鄉親爭取建設，發展觀光、推動好的法案，也是最能跟縣長許淑華搭配合作的人選，並強力監督政府的施政，不需要再為執政黨的投票部隊增加一名成員。

▲台北市長蔣萬安、前中二選區立委顏寬恆齊赴南投陪林明溱車隊掃街拜票。（圖／林明溱競選總部提供）

顏寬恒說，林明溱目前遭遇的情況，就如同他去年參加立委補選時一樣，整個國家機器、媒體暴力，抹黑、造謠、潑糞、潑尿什麼都來，「民進黨只會帶風向、撕裂族群。」但他認為林明溱曾被評為五星級縣長，縣民的光榮感很強，今天在街掃過程中也感受到民眾滿臉笑容的回饋，呼籲選民在這危急時刻要冷靜思考、睜大眼睛選真心熱情為在地服務的人，相信最後公平正義，一定會站在南投人這邊。

江啟臣表示過去與明溱是同事，中彰投是共同生活圈，所以南投的事就是台中的事，而林明溱當選後才能馬上無縫接軌為南投人服務，所以要支持最勤腳認真的林明溱。

ET快訊
快訊／張育成超大號3分砲　王柏融敲長打！中華隊5局7比1領先
遭歹徒強吻！　她一口咬下對方「舌尖肉」交警察局
快訊／陳零九分手10年女友　首露面！
劉亞仁「1年狂打73次牛奶針」　警方二次扣押手機
邱鋒澤才唱六首歌...突喊「好可惜」！
醫點名「害發炎3食物」少吃　過來人勸世：會牙起來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

因應汛期確保河防安全　水利署副署長勘察第四河川局防汛整備

水上鄉美源社區合作社　捐贈嘉義縣物資銀行唾液快篩

台東最新必逛！「閃閃PARK」匯集13家攤商　2／25正式開幕

南下挺林明溱：蔣萬安籲勿選執政黨投票部隊　顏寬恒批綠撕裂族群

嘉義科學園區通過環評審查　農工大縣轉型智慧產業重鎮

嘉義市放寬住警器申請資格　住宅未申請安裝、無自動警報者皆可

金門「9級陣風」巨樹連根拔起　助長雜草火警燃燒1600平方米

台南88槍擊案要犯遣返回台　台南藍綠齊聲查明真相

桃園市政府增設「商業e速辦櫃臺」　手機就可繳納規費

鄭文燦視察曾文水庫　允諾推動2023南部供水抗旱計畫

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

因應汛期確保河防安全　水利署副署長勘察第四河川局防汛整備

水上鄉美源社區合作社　捐贈嘉義縣物資銀行唾液快篩

台東最新必逛！「閃閃PARK」匯集13家攤商　2／25正式開幕

南下挺林明溱：蔣萬安籲勿選執政黨投票部隊　顏寬恒批綠撕裂族群

嘉義科學園區通過環評審查　農工大縣轉型智慧產業重鎮

嘉義市放寬住警器申請資格　住宅未申請安裝、無自動警報者皆可

金門「9級陣風」巨樹連根拔起　助長雜草火警燃燒1600平方米

台南88槍擊案要犯遣返回台　台南藍綠齊聲查明真相

桃園市政府增設「商業e速辦櫃臺」　手機就可繳納規費

鄭文燦視察曾文水庫　允諾推動2023南部供水抗旱計畫

Netflix留著「錄影帶血液」！影迷首次讓電影定格多虧「暫停鍵」

東方人最愛打點滴！　急診醫破解「好更快」真相：不如直接吃

因應汛期確保河防安全　水利署副署長勘察第四河川局防汛整備

女童用「瑜伽球卡跑步機」他臉部著地重摔　家長裝死神隱

名媛蔡天鳳遭烹煮毀屍　澳門38年前驚傳「賣人肉叉燒包」真相成謎

美國知名律師被控謀殺妻兒　承認謊報案發行蹤

直播／張育成超大號3分砲、王柏融敲長打！中華隊5局7比1領先

他爆陸女星「懷金主小孩」急嫁男星當煙霧彈！　網吃瓜狂點名2人

印度母子怕病毒3年不出門　家人報警破門救出

陳零九分手10年女友首露面！　消瘦現身...公然牽手「舊愛」

地方熱門新聞

「無蛋可賣」雲林批發商拉下鐵門

228到遊樂園！這裏全民春遊499元、12歲以下只要99元

1200票證補助不含機捷　桃市交通局開炮

雲林慶祝馬鈴薯節　預計3千人同行「2023馬鈴薯成名之路」

民眾感謝南消崇善分隊協助卡戒解套

迎228連假！張麗善現勘草嶺櫻花區　邀民眾感受盛開美景　

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

兔子…等可愛動物　桃園動保處3/8開放領養

末班車走了！翁寒夜中發抖　暖警助返家

《海岸村恰恰恰》台東版真實展開

勞發署微創貸款最高可貸200萬！

台南中西區觀亭街發生民宅火警

新生僅4人　彰化64年潭墘國小廢校

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

更多熱門

相關新聞

「炎上」被黃瀞瑩揶揄像紅毛猩猩　王世堅自嘲髮量少：髮型確實像

「炎上」被黃瀞瑩揶揄像紅毛猩猩　王世堅自嘲髮量少：髮型確實像

民眾黨北市議員黃瀞瑩曾在參加「炎上王世堅」節目時，揶揄王世堅像紅毛猩猩， 這句話被記者拿來詢問今天化身一日保育員，照顧紅毛猩猩寶寶的蔣萬安，但蔣萬安說，沒有特別留意，不過他認為，王世堅議員非常陽剛。對此，王世堅下午受訪表示，謝謝蔣萬安幫忙緩頰，「我確實髮型像紅毛猩猩、髮量少，這是事實」。

挺萊豬、擋疫苗還擋外銷？　國民黨「3問」蔡培慧

挺萊豬、擋疫苗還擋外銷？　國民黨「3問」蔡培慧

蔣萬安將出席228紀念會　王世堅：扛起蔣家罪刑向受難家屬道歉

蔣萬安將出席228紀念會　王世堅：扛起蔣家罪刑向受難家屬道歉

蔣萬安赴南投輔選　提「四大理由」：將決定勝負的票投給林明溱

蔣萬安赴南投輔選　提「四大理由」：將決定勝負的票投給林明溱

綠虧林明溱「中國導遊」　藍營駁斥

綠虧林明溱「中國導遊」　藍營駁斥

關鍵字：

立委補選南投縣第二選區國民黨林明溱蔣萬安顏寬恒

讀者迴響

熱門新聞

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

碎屍名媛煮熟慘死「懸賞780萬緝凶是2大咖」！

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

名媛分屍案「前夫落網」　搭船前被警攔截

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面