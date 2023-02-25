南下挺林明溱：蔣萬安籲勿選執政黨投票部隊　顏寬恒批綠撕裂族群

記者高堂堯／南投報導

南投第二選區立委補選選戰倒數最後一周，國民黨候選人林明溱今日特別邀情到國民黨大咖級政治人物一起到南投，包括台北市長蔣萬安、現任立委暨前國民黨主席江啟臣、立委李貴敏、前中二選區立委顏寬恒，替他站台加油、掃街拜票。

▲台北市長蔣萬安、前中二選區立委顏寬恒齊赴南投陪林明溱車隊掃街拜票。（圖／林明溱競選總部提供，下同）

蔣萬安致詞時表示，過去在立法院就受林明溱這位前輩很多幫助指導，所以一定要來給予最大支持，他推崇林明溱是最了解、關心南投鄉親需求的人：過去30多年擔任過集集鎮長、縣議員、立委和縣長等許多職務，為鄉親服務打拚，立委任內爭取200多億、2屆縣長任內爭取400多億建設，包括南投交流道、南雲交流道、結合雲林發展草嶺觀光，以及開車上國道前20公里免費等政策，大家有目共睹，不只是幫助到南投民眾。

蔣萬安強調，現在國會為綠營獨大的生態，需要有經驗的林明溱加入發揮即戰力，馬上可為南投鄉親爭取建設，發展觀光、推動好的法案，也是最能跟縣長許淑華搭配合作的人選，並強力監督政府的施政，不需要再為執政黨的投票部隊增加一名成員。

顏寬恒說，林明溱目前遭遇的情況，就如同他去年參加立委補選時一樣，整個國家機器、媒體暴力，抹黑、造謠、潑糞、潑尿什麼都來，「民進黨只會帶風向、撕裂族群。」但他認為林明溱曾被評為五星級縣長，縣民的光榮感很強，今天在街掃過程中也感受到民眾滿臉笑容的回饋，呼籲選民在這危急時刻要冷靜思考、睜大眼睛選真心熱情為在地服務的人，相信最後公平正義，一定會站在南投人這邊。

江啟臣表示過去與明溱是同事，中彰投是共同生活圈，所以南投的事就是台中的事，而林明溱當選後才能馬上無縫接軌為南投人服務，所以要支持最勤腳認真的林明溱。