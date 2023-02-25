「你好我爸爸是！」林明溱兒名片曬6字　他轟：黑官特助還昭告天下

▲林儒彬名片。（圖／洪申翰辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨南投縣第二選區立委候選人林明溱日前被爆出用政治獻金，給其子林儒彬8萬月薪擔任「縣長特助」，引發黑官質疑。民進黨立委洪申翰24日秀出一張林儒彬名片，稱謂更印上「林明溱的兒子」，洪批評，林明溱不僅為兒自創黑官職務還大剌剌印在名片上昭告天下，「這對父子真的又好笑，又可悲。」

前促轉會副研究員吳佩蓉日前爆料，林明溱用政治獻金，給其子林儒彬8萬月薪，並安插在本沒有的「縣長特助」職位。民進黨表示，林儒彬常說自己是「無給薪」的縣長特助，卻是拿人民給爸爸的政治獻金來過好日子。「官做縣府的，錢拿人民的」，佔盡便宜，把南投當林家殖民地。

洪申翰表示，看到這張名片，他有很深的感受。政治圈政治世家確實不少，自己也看過有一些因為從小跟著自己的父執輩耳濡目染，所以所謂的「政二代」，更有政治與公共事務的處理能力。

洪申翰指出，林明溱這對父子真的是最糟糕的，不僅為兒子林儒彬自創了一個黑官「特助」職務，給他縣府特權作威作福。這樣還不夠，還一定要大剌剌的在名片上，印上「林明溱的兒子」，昭告天下。要不要乾脆把這六個字刺在臉上算了？這對父子真的又好笑，又可悲。

洪申翰表示，南投人還想要一個年輕人只能依靠有錢或有權老爸，時時刻刻都要提醒旁人，才能被社會認可的南投嗎？林儒彬有一個縣長爸爸可以印在每張名片上，「其他南投的年輕人們，你有嗎？這樣的南投，是你要的南投嗎？」

洪申翰直言，像蔡培慧這樣，出身不靠權勢、沒有政治背景，不斷靠努力突破困境的在地子弟，什麼時候才能被接受跟認可？「這張滑稽的名片看在我的眼裡，點滴在心頭。」