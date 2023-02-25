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綠批林明溱訪中84次...簡直「中國導遊」　藍駁：農產品銷售破億

▲林明溱（中）於南投縣長內任力促茶葉銷往中國大陸。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

▲林明溱（中）於南投縣長內任力促茶葉銷往中國大陸。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選進入倒數計時的白熱化階段，綠營再度打出「抗中保台」牌，批評國民黨候選人林明溱於縣長任內，連同縣府團隊去了中國84次，大酸林的正業是「中國導遊」，而非南投縣長；藍營則澄清，林明溱任內本身因公出訪大陸、港澳地區次數僅11次，更有辦理農產品外銷展售累計金額破億、疫前觀光客大幅成長的政績。

民進黨副秘書長黃建嘉23日表示，林明溱縣府6年去了中國84次，平均每個月都去中國超過1次，可稱得上是「認真負責的中國導遊」，做縣長工作時卻施政無力，導致青年大多須離鄉工作、無法常回家，而林明溱驚人的訪中次數更讓縣民質疑中國才是他的家，黃建議林明溱退選、退休去當導遊，不要耽誤自己的發展和南投人的未來。

▲林明溱於南投縣長內任力促茶葉銷往中國大陸。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

黃建嘉指出，林明溱多次中國行表面上推廣南投物產，但近年來中國打壓台灣農產也不見其替鄉親表達不滿，根本是配合統戰，將中國人的利益放在南投人的利益之前。

國民黨則回應，林明溱縣長任內真正由縣府自辦、因公親自出訪的頻率和次數，僅有5年和14次，其中11次是到大陸、港澳地區，況且⺠進黨執政導致兩岸關係緊張、經貿出口至對岸標籤問題受阻，導致南投農產品卡關，林明溱因此努力促進外銷：8年任期展售49場次，總共直接外銷5691萬元、農⺠團體外銷6192萬元，讓南投農產品外銷「破億」，成績亮眼。

藍營指出，來南投的遊客人次也從林明溱104年上任時的488萬人，成⻑到疫情前108年的751萬人；⺠進黨卻為選舉抹黑林明溱、抹煞縣府團隊貢獻，反問民進黨的「務實台獨」能幫南投外銷農產品？對得起南投鄉親？

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立委補選南投縣第二選區國民黨林明溱抗中保台大陸茶葉

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