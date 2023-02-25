　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺萊豬、擋疫苗還擋外銷？　國民黨3問蔡培慧：要讓南投貨出不去？

▲林明溱於南投縣長內任力促茶葉銷往中國大陸。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲國民黨指出，林明溱於南投縣長內任力促茶葉銷往中國大陸。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者崔至雲／台北報導

南投立委補選3月4日投票，綠營再度打出「抗中保台」牌，批評國民黨候選人林明溱於縣長任內，連同縣府團隊去了中國84次，大酸林的本業是「中國導遊」，而非南投縣長。藍營提出「三問」民進黨候選人蔡培慧，並表示，蔡培慧當選，恐將讓南投「貨出不去，人進不來」，南投人損失慘重。蔡培慧不要在挺萊豬、擋疫苗之後，還要來擋南投人農產外銷，阻礙南投的進步發展。

國民黨發言人林家興、副發言人呂謦煒今（25）日三問蔡培慧，民進黨拿為南投農產外銷出訪來攻擊林明溱、抹煞南投人的努力，難道蔡培慧不願幫南投人出訪爭取商機？能夠協助把南投農產品賣到大陸去嗎？又是否有能力爭取南投觀光消費的進一步提升？難道挺萊豬、擋疫苗之後，還要來擋南投人農產外銷？

林家興表示，林明溱在縣長8年任內參與縣府主辦的因公出訪行程僅14次，其中包含中國大陸出訪行程僅10次、香港1次，而且去都是觀光推廣交流及農特產品展銷活動，讓南投茶葉、咖啡等農產品成功銷往大陸，為南投茶葉及農特產品創造外銷「破億」的好成績，南投人有目共睹。

林家興進一步指出，除了展售外銷1億1,800萬元之外，也與中國大陸省市簽訂農產品出口合作，累計產銷出口2億3,500萬元。反觀蔡培慧即使選輸，依照民進黨「酬庸成性」的慣例，照樣可以回去當大官，如中辦執行長甚至接替陳吉仲擔任農委會主委，可見蔡培慧根本無心推動南投經濟建設發展，選舉只會抹紅、抹黑，連南投鄉親的農產外銷成就都能拿來消費、攻擊，實在令南投鄉親氣到「凍未條」。

呂謦煒提出三問，第一，蔡培慧既然批評別人出訪爭取農產外銷，自己還會出去為南投爭取商機嗎？第二，蔡培慧在文宣上稱「挺賴清德就是挺蔡培慧」，然而賴清德「務實台獨」讓兩岸關係盪到谷底，連美國都不買帳，那蔡培慧是否能夠讓南投的農產品賣到大陸去？第三，蔡培慧又是否有辦法爭取更多的大陸觀光客乃至國際觀光客更進一步來南投，讓南投人有更繁榮生活？

林家興表示，從民進黨及蔡培慧的言行來看，結果可能剛好相反，蔡培慧當選，恐將讓南投「貨出不去，人進不來」，南投人損失慘重。所有南投鄉親都希望聽到蔡培慧的正面回答，不要在挺萊豬、擋疫苗之後，還要來擋南投人農產外銷，阻礙南投的進步發展。
 

ET快訊
高大成憶最恐怖分屍案　殺人魔「割雙乳做標本」
胡瓜錄影出意外！　「痛到彎腰」畫面曝
一顆雞蛋變兇器！　她被敲到腦震盪
快訊／林書豪狂砍32分　聽台灣球迷垃圾話：太好笑
名媛前夫「等船潛逃」被攔截！　5警全力壓制「還嘗試掙扎」
電信大廠大裁員！　砍8500人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「炎上」被黃瀞瑩揶揄像紅毛猩猩　王世堅自嘲髮量少：髮型確實像

中南部水情嚴峻　鄭文燦：3／1日將成立中央旱災應變中心

挺萊豬、擋疫苗還擋外銷？　國民黨3問蔡培慧：要讓南投貨出不去？

蔣萬安將出席228紀念會　王世堅：扛起蔣家罪刑向受難家屬道歉

快訊／88槍案2嫌在陸遭鎖定落網　國台辦證實：入境後被公安抓獲

稱蔡英文訪美「追求歷史定位」　邱臣遠：希望不是為了民進黨2024

傳蔡英文8月將訪美？　外交部否認：皆屬揣測

缺蛋又缺雞腿　藍委轟陳吉仲「瞎掰硬拗」：應謙卑請教ChatGPT

林楚茵舉證反擊永齡　讚「郭董改口」負責任：盼蛋蛋爭議就此打住

蔣萬安赴南投輔選　提「四大理由」：將決定勝負的票投給林明溱

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

「炎上」被黃瀞瑩揶揄像紅毛猩猩　王世堅自嘲髮量少：髮型確實像

中南部水情嚴峻　鄭文燦：3／1日將成立中央旱災應變中心

挺萊豬、擋疫苗還擋外銷？　國民黨3問蔡培慧：要讓南投貨出不去？

蔣萬安將出席228紀念會　王世堅：扛起蔣家罪刑向受難家屬道歉

快訊／88槍案2嫌在陸遭鎖定落網　國台辦證實：入境後被公安抓獲

稱蔡英文訪美「追求歷史定位」　邱臣遠：希望不是為了民進黨2024

傳蔡英文8月將訪美？　外交部否認：皆屬揣測

缺蛋又缺雞腿　藍委轟陳吉仲「瞎掰硬拗」：應謙卑請教ChatGPT

林楚茵舉證反擊永齡　讚「郭董改口」負責任：盼蛋蛋爭議就此打住

蔣萬安赴南投輔選　提「四大理由」：將決定勝負的票投給林明溱

88槍擊案嫌犯被押回台　陸委會：展現兩岸警方多年來良好合作

超商店長臉色蒼白「血壓血糖破200」　警消送醫還幫關店救回一命

連假爆冷「低溫下探9度」！急診心肌梗塞增2成　護心保暖3招必看

狠繼父膠帶纏頭虐3歲女！「餵毒」窒息亡　生母幫埋屍也獲賠

吳念庭談古巴火球牛棚對決經驗　喊話西武雙雄：東京見！

4犬遭上吊狂揍「飼主無罪責」　米可白親救援痛心求立委：請修法

囂張小三擁老公入睡！被抓包還不肯走　正宮媽氣暈：我要報警

國道第三大隊因應228假期　交通疏導、分流路線建議一次看

買彩券付款失敗　他隔天意外「中更大獎」！爽抱回670萬

秒飛韓國！韓國歐膩開的韓式馬卡龍專賣店　外殼Q軟精緻內餡豐富

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

政治熱門新聞

林楚茵槓上郭台銘　永齡基金會回應了

林明溱以訟止謗　力求「溱相大白」

2024總統當選人是誰？　陳水扁斷言「這結果」

林楚茵5點轟郭台銘　「自家人賣場還有一堆蛋」

快訊／林宅血案關鍵「三0七會報」！　警總毀證帶風向、介入司法調查

快訊／88槍案2嫌在陸遭鎖定落網　國台辦回應

「你好我爸爸是！」林明溱兒名片曬6字　他轟：黑官特助還昭告天下

快訊／林宅滅門血案關鍵事證曝　專業殺手所為、軍方鷹派涉重嫌

林楚茵舉證反擊永齡　希望蛋蛋爭議就此打住

郭台銘談蛋荒態度轉彎變肯定　柯文哲：聲量比較大的國民

陳建仁施政報告三句不離「總統」　林濁水諷：連樣子都不裝一下

228蔡英文推「這三部電影」　網友譏：那個年代不知有沒有蛋荒

陳宗彥事件看新內閣端倪　沈富雄曝：「這兩人」最早定位

民調懸殊！對美好感46.2%、對中16.3％　僅藍支持者「親中反美」

更多熱門

相關新聞

蔣萬安赴南投輔選　提「四大理由」：將決定勝負的票投給林明溱

蔣萬安赴南投輔選　提「四大理由」：將決定勝負的票投給林明溱

南投縣第二選區立委補選將於3月4日投票，台北市長蔣萬安今（25）日下午前往南投市陪同同黨籍候選人林明溱車掃輔選。蔣萬安致詞時指出必須支持林明溱的四大理由，他也說，很高興在週末來南投替林明溱加油打氣，林明溱對南投非常了解，是最了解南投需求的人，希望鄉親將決定勝負的一票投給他，非常支持參與立委的補選。

綠虧林明溱「中國導遊」　藍營駁斥

綠虧林明溱「中國導遊」　藍營駁斥

「你好我爸爸是！」林明溱兒名片曬6字　他轟：黑官特助還昭告天下

「你好我爸爸是！」林明溱兒名片曬6字　他轟：黑官特助還昭告天下

民進黨轟林明溱兒如南投皇太子　白天當縣長特助晚上當建商

民進黨轟林明溱兒如南投皇太子　白天當縣長特助晚上當建商

一國兩制沒市場！藍支持者也不買單　僅15%民眾認為該接受

一國兩制沒市場！藍支持者也不買單　僅15%民眾認為該接受

關鍵字：

萊豬疫苗外銷國民黨蔡培慧南投

讀者迴響

熱門新聞

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

名媛分屍案「前夫落網」　搭船前被警攔截

碎屍名媛煮熟慘死「懸賞780萬緝凶是2大咖」！

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面