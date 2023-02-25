挺萊豬、擋疫苗還擋外銷？　國民黨3問蔡培慧：要讓南投貨出不去？

▲國民黨指出，林明溱於南投縣長內任力促茶葉銷往中國大陸。（圖／資料照片，南投縣政府提供）



記者崔至雲／台北報導

南投立委補選3月4日投票，綠營再度打出「抗中保台」牌，批評國民黨候選人林明溱於縣長任內，連同縣府團隊去了中國84次，大酸林的本業是「中國導遊」，而非南投縣長。藍營提出「三問」民進黨候選人蔡培慧，並表示，蔡培慧當選，恐將讓南投「貨出不去，人進不來」，南投人損失慘重。蔡培慧不要在挺萊豬、擋疫苗之後，還要來擋南投人農產外銷，阻礙南投的進步發展。

國民黨發言人林家興、副發言人呂謦煒今（25）日三問蔡培慧，民進黨拿為南投農產外銷出訪來攻擊林明溱、抹煞南投人的努力，難道蔡培慧不願幫南投人出訪爭取商機？能夠協助把南投農產品賣到大陸去嗎？又是否有能力爭取南投觀光消費的進一步提升？難道挺萊豬、擋疫苗之後，還要來擋南投人農產外銷？

林家興表示，林明溱在縣長8年任內參與縣府主辦的因公出訪行程僅14次，其中包含中國大陸出訪行程僅10次、香港1次，而且去都是觀光推廣交流及農特產品展銷活動，讓南投茶葉、咖啡等農產品成功銷往大陸，為南投茶葉及農特產品創造外銷「破億」的好成績，南投人有目共睹。

林家興進一步指出，除了展售外銷1億1,800萬元之外，也與中國大陸省市簽訂農產品出口合作，累計產銷出口2億3,500萬元。反觀蔡培慧即使選輸，依照民進黨「酬庸成性」的慣例，照樣可以回去當大官，如中辦執行長甚至接替陳吉仲擔任農委會主委，可見蔡培慧根本無心推動南投經濟建設發展，選舉只會抹紅、抹黑，連南投鄉親的農產外銷成就都能拿來消費、攻擊，實在令南投鄉親氣到「凍未條」。

呂謦煒提出三問，第一，蔡培慧既然批評別人出訪爭取農產外銷，自己還會出去為南投爭取商機嗎？第二，蔡培慧在文宣上稱「挺賴清德就是挺蔡培慧」，然而賴清德「務實台獨」讓兩岸關係盪到谷底，連美國都不買帳，那蔡培慧是否能夠讓南投的農產品賣到大陸去？第三，蔡培慧又是否有辦法爭取更多的大陸觀光客乃至國際觀光客更進一步來南投，讓南投人有更繁榮生活？

林家興表示，從民進黨及蔡培慧的言行來看，結果可能剛好相反，蔡培慧當選，恐將讓南投「貨出不去，人進不來」，南投人損失慘重。所有南投鄉親都希望聽到蔡培慧的正面回答，不要在挺萊豬、擋疫苗之後，還要來擋南投人農產外銷，阻礙南投的進步發展。

