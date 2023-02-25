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蔣萬安赴南投輔選　提「四大理由」：將決定勝負的票投給林明溱

▲▼ 蔣萬安赴南投輔選林明溱 。（圖／國民黨提供）

▲蔣萬安赴南投輔選林明溱。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

南投縣第二選區立委補選將於3月4日投票，台北市長蔣萬安今（25）日下午前往南投市陪同同黨籍候選人林明溱車掃輔選。蔣萬安致詞時指出，必須支持林明溱的四大理由，他也說，很高興在週末來南投替林明溱加油打氣，林明溱對南投非常了解，是最了解南投需求的人，希望鄉親將決定勝負的一票投給他。

在228連假期間，蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人都會陸續到南投為林明溱站台輔選。蔣萬安提到，林從政30多年，為南投爭取很多建設，立委任內爭取南投交流道、南雲交流道等，還結合雲林草嶺觀光路線，也幫鄉親爭取高速公路前20公里免費政策，減輕開車族負擔，這部分不止幫助了南投民眾，也讓縣民到台中上班非常便利。

▲▼ 蔣萬安赴南投輔選林明溱 。（圖／國民黨提供）

其次必須支持林明溱的原因，蔣萬安說，林明溱對於監督建設非常有經驗，進入立法院後能發揮即戰力，馬上為南投爭取建設、發展觀光、推動法案造福南投鄉親。

第三，林明溱是最能和南投縣長許淑華搭配合作無間，中央有林明溱、地方有許淑華通力合作是南投鄉親之福。蔣萬安也提到，目前立法院生態需要有經驗、即戰力、瞭解南投的立委，還要能強力監督政府施政。

最後蔣萬安呼籲，投給民進黨候選人蔡培慧，只是為執政黨投票部隊增加一名新成員，南投縣民必須投給最強的林明溱，每張票都決定勝負關鍵，一定要讓他高票當選。

▲▼ 蔣萬安赴南投輔選林明溱 。（圖／國民黨提供）
 

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