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屯京拉麵漲價「1碗破300元」　老客戶不忍了！PTT嘆：日幣當台幣賣

▲屯京拉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲屯京拉麵今年初已漲價。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／劉維榛報導

來自日本東京的「屯京拉麵」一碗破300元，讓老饕們吃不消！日前網友驚呼，一試成主顧的他，看著超值東京豚骨拉麵從260元陸續漲到295元，如今一碗又再漲30元，也就是來到325元，讓他忍不住在粉專埋怨「還真的老客戶見證通膨！」對此，其他網友也調侃「日幣當台幣賣？」

今年初才有網友發文哀喊，「有沒有屯京拉麵已經漲破300的八卦？」指出超值東京豚骨拉麵漲到325元、麻辣豚骨叉燒拉麵漲到330元，「我記得我上次吃是280元，也才過不久就漲那麼多，比一蘭還貴了！」

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另有拉麵控在粉專哀號，「想不到屯京超值東京325元了，從260、280、295、325 ，我還真的老客戶見證通膨。」

當時小編也給予解釋，「12年來我們被各個廠商漲價漲到自己也無語，相信您是明理的！尤其是在這疫情的3年當中，各式各樣的原物料上漲、敝司已竭力盡能與各廠商交涉價格了。小編也見證到通膨的厲害了。」

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲小編也無奈解釋漲價原因 。（圖／翻攝屯京拉麵粉專）

事實上，屯京拉麵在年初就已調整價格，超值東京從去年295元，如今調漲30元至325元；其它品項也平均漲了20元。

對此，PTT鄉民網友留言感嘆，「屯京以前吃超值東京270元覺得還不錯」、「要多盤才會吃三百多塊的麵啊」、「屯京的湯是每間店自己用壓力鍋熬大骨湯」、「日幣當台幣賣」、「林口三井裡的屯京中午一堆人在排隊是怎樣」、「四片肉破300元，不如點牛肉麵再點一盤牛肉」、「反正盤子多，300多元還是一堆人吃」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝）

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