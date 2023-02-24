好市多「1夯物」快閃特價　網嘆跌落神壇：一直降價下去

▲「凱撒雞肉沙拉」特價變為155元。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



網搜小組／劉維榛報導

以前一碗只要百元初的好市多「凱撒雞肉沙拉」，深受眾人喜愛，後來一路漲到189元，讓會員紛紛氣喊不吃了！不過一名網友驚呼，今（24）日逛賣場時，發現「凱撒雞肉沙拉」特價155元，於是把好康消息分享給沙拉控們。文章引發熱議，一票網友依舊不買單，更直喊「沒人買的話，才會一直降價下去！」

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》熱心直呼，發現熟食部超夯的「凱撒雞肉沙拉」限時特價了，原價189元變為155元，這波優惠只到3月5日而已。

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▲冰箱滿滿的現做沙拉。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



文章曝光後，網友卻搖頭回應，「醬好吃而已，如果買得到醬，生菜自己買」、「我後來就自己買醬做來吃，大間的全聯買得到醬」、「漲價之後就沒有在買了」、「沒人買的話，才會一直降價下去」、「現在的特價...是不是以前的原價？」「我只記得我以前印象買129元，漲之後就沒買過了」、「其實好市多的沙拉很貴」。

事實上，去年「凱撒雞肉沙拉」因為季節換成萵苣後，價格有調降20元，也就是169元。而當時引來一票網友直言已跌落神壇，「放到隔天吃，菜都出水，結果只吃一半，吐了一整天」、「如果不是蘿蔓，就不能說是凱撒沙拉了」。