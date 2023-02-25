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缺蛋又缺雞腿　藍委轟陳吉仲「瞎掰硬拗」：應謙卑請教ChatGPT

▲▼賴士葆受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

國內不僅缺蛋問題持續延燒，現在又傳出國產白肉雞雛雞參考價格每隻36元，創下歷史新高。對此，國民黨立委賴士葆25日痛批，農委會主委陳吉仲之所以可以穩如泰山不下台，是因為他瞎掰硬拗的本事無人能出其右。他建議，陳吉仲不應限縮在「農經專家」的框架中，既然搜索枯腸、想不出辦法，那可以謙卑的請教智能AI聊天機器人程式ChatGPT，它會詳細地提供解方。

針對缺蛋議題，賴士葆今日透過臉書痛批，陳吉仲之所以能「穩如泰山不下台」，是因為他瞎掰硬拗的本事無人能出其右。賴士葆指出，陳吉仲從去年至今，每個月都有新的推拖說詞，缺蛋台詞源源不絕。現在不僅蛋價一直飆漲，連雞腿也爆缺口。陳吉仲每次都說過一兩個月就會平穩供應，然而卻這樣撐過了歲歲年年。

「蔡政府需要巧言善辯的陳吉仲繼續編織常態性缺蛋的合理性。」賴士葆批評，日前行政副院長鄭文燦論文被台大判定抄襲，這件事顯然沒有讓他學到誠實是上策的功課。鄭文燦和陳吉仲視察賣場時，架上擺滿雞蛋作秀，想要顯示不缺的假象，但事實上很多地方就是買不到雞蛋。

賴士葆強調，缺蛋風波已持續超過一年，尤其價格不斷的上漲，可陳吉仲卻大言不慚的說每顆蛋只貴0.2 元，比很多國家更便宜。賴士葆說，老百姓實際上感受的，就是每顆蛋漲了好幾元，例如便利商店的茶葉蛋從每顆10元變成13元，質疑「說漲0.2元不是睜眼說瞎話嗎？這樣只是一再折損政府的公信力罷了。」

賴士葆痛批，陳吉仲不應限縮在「農經專家」的框架中，既然已搜索枯腸、想不出辦法，那可以謙卑的請教ChatGPT，它會詳細的提供解方，包括增加進口蛋、推廣代用產品、減少蛋加工需求、做好禽流感防疫、換羽鷄加入生產、補貼補助策略、增加家禽食養密度、支援農戶優化飼料、改善飼養環境、調整養殖規模、加強科技養殖、建立儲備系統、強化市場監管等。

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