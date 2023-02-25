台高教危機！台大前校長指出最要命點：缺乏穩定一貫教育政策

▲台大前校長陳維昭批評，台灣高教最要命是缺乏穩定一貫的教育政策。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近年來台灣高等教育危機不斷，包括少子化引發私校經營危機，台大前校長陳維昭今（25日）指出，台灣高教隱藏危機，其中最要命的是缺乏穩定一貫的教育政策與明確目標，易受非教育因素影響，尤其是民粹主義，而且教育主管更動頻繁，自己校長任內，竟然面對7任教育部長，教育主管每以個人想法作為國家政策，也使得教育政策不連貫。

面對台灣高教危機，台大校友會董事長陳維昭邀集前教育部長黃榮村及比較教育學會共同舉辦「2023高教改革論壇」，將以系列演講及對談建立起一個意見公開交流平台，希望為國家提升國際競爭力貢獻一份心力，今天下午首先由黃榮村與陳維昭參與首場論壇，主題「三十年一覺高教夢？」。

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面對目前少子化危機，陳維昭表示，自己早在西元2千年時提出警告，當時媒體報導的點，是台灣入WTO後，台灣的大學因為量多質不佳，可能會倒閉，但當時自己會示警，其實是當時日本就因為少子化而有大學倒閉的關係，當時教育部也說有措施因應，結果卻是現在這種狀況。

▲台大前校長陳維昭指出，早在20年前就示警，少子化會導致大學倒閉。（圖／記者許敏溶攝）

面對目前少子化危機，陳維昭認為，各大學為了搶學生花招百出，像是不採計國文或英文，但大學若只是把多元入學作為搶學生工具，則背離社會公平正義。

陳維昭接著指出，台灣高教有四大危機，包括「缺乏穩定一貫的教育政策與明確目標；多元入學背離社會公平正義；高教資源嚴重不足、質量失衡；國際競爭力衰退」，其中又以缺乏穩定一貫的教育政策最要命。

陳維昭說，台灣高教會缺乏穩定一貫的教育政策，主因是教育主管更動頻繁，自己12年校長任期，就面對七個教育部長，而教育主管每以個人想法作為國家政策，也導致政策不連貫，加上高教政策很容易受非教育因素影響，尤其是民粹主義，教育政策就不連貫，也不會有明確教育目標或藍圖。

