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台大教授遭爆無套性侵　1句話獲清白！女學生再告恐嚇結果出爐

▲桃園市長陳姓男子去年聖誕夜參加生日派對，見素不相識女子醉倒，假意扶持上小黃卻到摩鐵欲撿屍性侵，但小黃運將直覺有異報警處理，當場查獲陳男犯行。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲女大生指控遭台大教授性侵，結果不起訴，她再告恐嚇仍失敗。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

1名自稱就讀台大的女網友指控2021年9月在Dcard上PO文怒控，遭教授拐騙性侵，疑似害她染性病，案經檢警偵辦後，發現女子曾傳訊「X我的時候很MAN」，處分不起訴，反依加重誹謗罪起訴；但女子不放棄，事後她拿報案三聯單跟教授談判時，認為遭出言恐嚇再度提告，檢方調查後再度予以不起訴。

回顧此案，2021年9月28日教師節當天，女子小君（化名）在Dcard上貼出與教授的對話紀錄，表示本來想請教老師學業規劃的問題，後來卻利用她精神方面的身心障礙，誘騙上床得逞；小君進一步秀出報案三聯單證明，教授不僅故意不帶套傳染性病給她，還偽造對話紀錄、證據，甚至恐嚇自己身後有人，在她報案前就會出手處理親人，「請校內外人士小心，不希望有人再跟我遭受一樣的遭遇。」引發網路熱議。

事實上，小君貼出三聯單中的被告，為另名黃姓科技董座，2020年2月某日深夜，2人翻雲覆雨連結4次，結束後躺在床上時，小君要求董座給錢時遭拒，因而提告被性侵，與教授無關，後來此案檢方也因罪證不足，偵結不起訴。

但小君確實有前往報案提告教授，經勘驗2人的對話紀錄，檢方發現事發當晚小君曾傳訊「你之後還會約我嗎？」教授隔天也曾好意詢問「昨天沒有弄痛你吧？」小君回「沒有，謝謝老師關心」、「我很開心你在乎我的感受」、「老師X我的時候很MAN」。

調查時小君也坦承，2人發生關係後因對方態度變得冷淡，氣不過才會PO文，檢方因查無妨害性自主罪證，教授獲得不起訴；教授事後反告小君誹謗罪，檢方認定事證明確，依法起訴，目前仍在審理中。

不過，小君仍不願放棄，再指控發生關係隔天，她拿報案三聯單問教授為何「射後不理」時，教授卻恫嚇「妳應該知道我後面有人吼，你把我名聲弄臭，你會付出更大的代價」，因而心生恐懼，提告恐嚇；另外，小君再告Dcard上2名網友，肉搜到她的個資後，再將資訊、照片上傳到網路，提告侵害個人資料保護法。

教授恐嚇部分，檢察官勘驗當天對話錄音譯文，過程中應是就未來關係會變得如何做討論、談判，教授並無恐嚇犯意，處分不起訴；2名郭姓、張姓網友中，檢察官經調查後發現郭女帳號遭人盜用，無法證明個資是郭女所PO，張男則是將帳號借給另名網友幫教授貼出，貼文內容中，也僅是分享小君自己公開臉書的照片，認定未侵害個資法，皆予以不起訴。

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