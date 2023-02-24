防ChatGPT影響甄選入學公平性　教部：由招聯會制訂指導原則

▲外界擔心ChatGPT影響甄選入學或學習的公平性。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT近期爆紅，但也讓外界擔心影響學校課程教學及入學招生，教育部邀請各界代表研商，會中達成初步共識，大學端除會更謹慎審查備審資料外，也會加強二階校系自辦甄試項目，包括筆試、口試或實作等，確認資料真實性與學生的真實能力，而招聯會也將在近期召開會議，制訂相關指導原則並發文給大學。

美國科技公司推出聊天機器人「ChatGPT」，近期在全球快速爆紅，但也衍生相關疑慮，香港大學校長張翔曾表示，「給我們的挑戰是如何分辨學生中期論文和期末論文。」，外界不僅擔憂影響校園學習，也擔心學生會利用ChatGPT美化甄選入學書審資料而拿到較高分數，影響公平性。

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對於外界擔心，教育部長潘文忠本周二（21日）曾表示，ChatGPT可以作為學習輔助，但若用於準備推甄資料，則不能表現個人的長處與亮點，招聯會將針對此議題進行討論，而對於ChatGPT可能影響研究，將會聽取大學意見，引導學生以合理負責方式作為學習輔助，並確實做好規範，避免產生負面影響。

教育部也在昨（23日）傍晚召開「ChatGPT等軟體對於學校課程教學及入學招生影響事宜研商會議」，邀請招聯會、高中端與大專校院協進會進行討論，並在會中達成初步共識。

▲針對ChatGPT等軟體可能影響甄選入學，招聯會將制訂相關指導原則。（圖／記者許敏溶攝）

教育部指出，大學申請入學招生第二階段是採多資料參採、評量學生綜合學習表現，包含備審資料審查以及自辦面試、實作等，而依大學招聯會公告的備審資料「三重二不」審查原則，著重在學生資料真實性及學生自主準備，尤其是經過高中教師認證的課程學習成果。

教育部表示，大學除會更謹慎審查備審資料外，也會加強二階校系自辦甄試項目，包括筆試、口試或實作等，確認資料真實性與學生的真實能力，而招聯會也將於近期召開會議，制訂相關指導原則並發文給大學。

至於涉及大學課程教學與學術倫理等事項，教育部指出，如何協助學校在資訊科技快速發展下，引導學生以合理且負責的態度善用科技輔助學習，將再請大學協進會討論或委託專業團體進行相關研究。