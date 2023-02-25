獨／5年60件碩博士學位遭撤銷　教團批：僅冰山一角「低估數十倍」

▲林智堅就讀台大國發所論文因抄襲被撤銷學位。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

去年九合一大選前後，論文抄襲被撤銷學位事件燒不停，但教育部對各大學通報案件掌握不到一半，教育部後來透過國圖勾稽掌握通報數，根據最新統計，從107年至今，撤銷碩博士學位案件數共60件，其中53件為違反學術倫理，上述53件中有27件為在職專班，但高教工會認為，這數字僅是冰山一角，合理推估實際抄襲件數為上述數字的數十倍。

去年論文抄襲被撤銷學位事件頻傳，去年12月，《ETtoday新聞雲》獨家報導，教育部對各大學通報案件掌握不到一半，教育部回應，將與國圖勾稽來掌握通報數，而根據《ETtoday新聞雲》後續追蹤，教育部已經在去年底完成勾稽，結果勾稽前後統計數字相差近半。

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去年12月教育部提供統計資料，107到111年因抄襲情事並撤銷學位案件總計24件，而在教育部勾稽國圖後最新統計資料，從107年至今，撤銷碩博士學位案件數共60件，凸顯教育部原先低估相關數字，而上述60件當中，其中53件為違反學術倫理，上述53件中有27件為在職專班，佔比超過一半，凸顯在職專班違反學倫狀況的嚴重性。

▲教育部最新統計，5年共60件碩博士學位遭撤銷，但高教工會批評低估數十倍。（圖／記者許敏溶攝）

而包括前新竹市長林智堅等人學位遭撤銷後，原先存放在國家圖書館的學位論文，也會從國圖下架，國圖表示，從去年底和教育部勾稽並通報給教育部，而從過去到今年2月16日為止，總計有112件論文下架，其中去年就有19件，桃園市長鄭文燦的論文則為第100本，而今年至今就有4件，比例是偏高一點。

不過，高教工會組織部主任林柏儀分析，若以一年約有5萬名碩士畢業生，加上博士畢業生，5年來僅有60件碩博士論文違反學術倫理而被撤銷學位，等於一年平均約12件，比例不到萬分之二，這明顯是低估的數字，也是冰山一角，從經驗值來判斷，比例可能達到1%，若嚴格檢驗所有論文，抄襲件數可能是上述數字的數十倍。

為徹底解決論文抄襲問題，林柏儀建議政府，應該拿出政策進行統一性清點，或者設立統一檢舉窗口，以通案方式解決，這在技術上是可以做得到。