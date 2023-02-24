228連假即將開始　教部提醒學子自駕出遊守則

▲228連假即將開始，教育部提醒學子自駕出遊要注意交通安全。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

交通意外已成國民生命安全的一大威脅，尤其在年輕學子部分，機車事故仍佔大宗，明天起就是為期四天 228連假，教育部提醒學生，從事戶外活動應注意安全、遵守交通規則，自駕出遊應遵守交通規則，切勿「無照駕駛」、「酒後駕車」及「疲勞駕駛」等危險行為，尤以夜間出遊時更要特別注意，以維護自身及他人的安全。

教育部指出，農曆年節期間國人出遊頻繁，發生多起交通意外事故，其中不乏是因無照駕駛、疲勞駕駛及未遵守交通規則等所致，交通意外已成國民生命安全的一大威脅，尤其在年輕學子部分，機車事故仍佔大宗，車速過快、不遵守交通規則是主要原因。

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面對即將開始的228連假，不少學生外出遊玩會騎乘機車等交通工具，教育部除了提醒學生，從事戶外活動應注意安全、遵守交通規則，也製作「世界還需要你，請先保護好自己」交通安全宣導影片，歡迎各級學校至YouTube影音平台下載點閱，並進行宣導。

教育部也呼籲學校，除了交通安全宣導以外，也應落實各類安全宣導工作並強化學生自我安全防護知能，例如提醒學校學生出入各類公眾場所，先注意是否有張貼「建物公共安全檢查及消防安全檢查」相關告示，以及留意各項逃生通道(含設備)、進場人數是否超過容留人數管制量，以避免人數過多造成逃生避難困難。