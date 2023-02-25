獨／林智堅效應！在職專班遭撤銷學位佔8成　教部不排除砍招生名額

▲在職專班遭撤銷學位佔總數8成，教部將列入調整招生名額參考。（圖／台科大提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦就讀台大國發所在職專班時，因為論文被認定抄襲而遭到撤銷學位，事件持續發酵，根據教育部最新統計資料，去年12月鄭文燦被撤銷學位，截至今年2月中旬，碩博士論文違反學術倫理而被撤銷學位共計9件，其中高達7件為在職專班，佔比接近8成，教育部強調，若學校或系所未能配合強化學位論文品保機制八項措施，將列入調整招生名額參據。

新竹市前市長林智堅就讀台大與中華大學時，因為碩士論文被認定抄襲而遭到撤銷學位，鄭文燦就讀台大國發所在職專班，也因論文被認定抄襲而遭到撤銷學位，也讓各界注意到碩士在職專班論文問題，各大學陸續收到檢舉，並召開論文審議委員會，並陸續將審議結果報往教育部。

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而從去年12月2日公告鄭文燦台大國發所碩士論文被撤銷後，直到2月中旬為止，根據教育部統計資料，碩博士論文違反學術倫理撤銷件數計9件，其中7件為在職專班，2件為非在職專班，其中還包括國民黨新竹市長落選人、前議員林耕仁的陽明交大在職專班學位，換言之，近8成違反學倫案件來自在職專班。

▲林智堅與鄭文燦的台大在職專班碩士論文皆被認定抄襲，指導教授都是陳明通。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

教育部指出，將持續推動以下八項措施督導各大學積極強化學位論文品保機制，包括增設調整系所審查將納入學位品保機制、未妥善處理學術自律之系所將調減招生名額、揭露各系所學位論文不公開之比率、揭露以特殊條件遴聘口試委員之原則及人數比率、學位論文指導教授及所屬系所應予課責、規劃開發及共同採購期刊論文比對系統供學校運用、落實學生進行學術倫理教育、主動查處論文代寫情事並依法裁罰。

教育部強調，如學校或系所未能配合上述八項督導措施，將會列入調整招生名額參考依據；另而根據現行學位授予法係第17條第4項規定，當事人會接獲學校撤銷學位通知，且學校應將撤銷及註銷事項，通知其他專科學校、大學及相關機關（構）。

至於在職專班抄襲佔比接近8成，高教工會組織部主任林柏儀認為，這也不意外，也是外界擔憂的地方，因為在職專班的制度設計，就跟一般碩士班的標準不同，不僅入學標準與收取學費有彈性，說不好聽就是寬鬆，在師資質量上，教育部沒特別要求，在師資不足、老師沒有充分把關，修業年限也和一般碩士班相同，學生又僅有假日上課，在缺乏同樣強度訓練下，卻要求一定時間畢業，論文存有狀況的比例相對偏高。

至於如何為在職專班品質把關，林柏儀認為，大學還是可以招收在職專班，但在入學與畢業門檻及訓練標準，則要和正常碩士班相同，也不能說就不寫論文，否則類似問題還是會再度重演。