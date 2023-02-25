　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／林智堅效應！在職專班遭撤銷學位佔8成　教部不排除砍招生名額

▲▼ 台灣科技大學,台科大EMRD碩士在職專班。（圖／台科大提供）

▲在職專班遭撤銷學位佔總數8成，教部將列入調整招生名額參考。（圖／台科大提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦就讀台大國發所在職專班時，因為論文被認定抄襲而遭到撤銷學位，事件持續發酵，根據教育部最新統計資料，去年12月鄭文燦被撤銷學位，截至今年2月中旬，碩博士論文違反學術倫理而被撤銷學位共計9件，其中高達7件為在職專班，佔比接近8成，教育部強調，若學校或系所未能配合強化學位論文品保機制八項措施，將列入調整招生名額參據。

新竹市前市長林智堅就讀台大與中華大學時，因為碩士論文被認定抄襲而遭到撤銷學位，鄭文燦就讀台大國發所在職專班，也因論文被認定抄襲而遭到撤銷學位，也讓各界注意到碩士在職專班論文問題，各大學陸續收到檢舉，並召開論文審議委員會，並陸續將審議結果報往教育部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而從去年12月2日公告鄭文燦台大國發所碩士論文被撤銷後，直到2月中旬為止，根據教育部統計資料，碩博士論文違反學術倫理撤銷件數計9件，其中7件為在職專班，2件為非在職專班，其中還包括國民黨新竹市長落選人、前議員林耕仁的陽明交大在職專班學位，換言之，近8成違反學倫案件來自在職專班。

▲▼林智堅與鄭文燦的台大論文皆被認定抄襲，指導教授皆為陳明通。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

▲林智堅與鄭文燦的台大在職專班碩士論文皆被認定抄襲，指導教授都是陳明通。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

教育部指出，將持續推動以下八項措施督導各大學積極強化學位論文品保機制，包括增設調整系所審查將納入學位品保機制、未妥善處理學術自律之系所將調減招生名額、揭露各系所學位論文不公開之比率、揭露以特殊條件遴聘口試委員之原則及人數比率、學位論文指導教授及所屬系所應予課責、規劃開發及共同採購期刊論文比對系統供學校運用、落實學生進行學術倫理教育、主動查處論文代寫情事並依法裁罰。

教育部強調，如學校或系所未能配合上述八項督導措施，將會列入調整招生名額參考依據；另而根據現行學位授予法係第17條第4項規定，當事人會接獲學校撤銷學位通知，且學校應將撤銷及註銷事項，通知其他專科學校、大學及相關機關（構）。

至於在職專班抄襲佔比接近8成，高教工會組織部主任林柏儀認為，這也不意外，也是外界擔憂的地方，因為在職專班的制度設計，就跟一般碩士班的標準不同，不僅入學標準與收取學費有彈性，說不好聽就是寬鬆，在師資質量上，教育部沒特別要求，在師資不足、老師沒有充分把關，修業年限也和一般碩士班相同，學生又僅有假日上課，在缺乏同樣強度訓練下，卻要求一定時間畢業，論文存有狀況的比例相對偏高。

至於如何為在職專班品質把關，林柏儀認為，大學還是可以招收在職專班，但在入學與畢業門檻及訓練標準，則要和正常碩士班相同，也不能說就不寫論文，否則類似問題還是會再度重演。

【你可能也想看】
►獨／5年60件碩博士學位遭撤銷　教團批：僅冰山一角「低估數十倍」

ET快訊
女師拒盤查遭「大外割」上銬！警判刑將入獄　超慘下場曝
再婚後仍照顧前夫一家！　名媛「買豪宅送前公公」卻遭分屍煮湯
便宜機票開搶！飛日本6千有找　3大航空超狂優惠一次看
快訊／堆高機翻覆！　新店男遭重壓無心跳
28歲名媛遭烹屍　高大成指煮人肉湯是這原因
台灣貴婦網紅震怒！　「加碼390萬賞金」抓名媛前夫
獨／林智堅效應！在職專班遭撤銷學位佔8成　招生名額恐遭砍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為何老是遇到渣男？「吸渣」面相揭曉　不想心碎可戴瞳孔放大片

百萬獎學金非萬能！學生直言：不會念快倒閉私校　興趣與就業優先考慮

高鐵2個月連5起「集電弓自動下降」　都在苗栗！王國材曝調查方向

AI生成「天菜正妹」直逼真人　火辣寫真曝！鄉民暈爆：小模要失業了

謝國樑怨通勤月票只跟直轄市談　王國材尷尬「我跟他比較不熟」

屯京拉麵漲價「1碗破300元」　老客戶不忍了！PTT嘆：日幣當台幣賣

車禍頻傳！國道多路段塞爆回堵　國旅湧現「交通量增8%」

獨／5年60件碩博士學位遭撤銷　教團批：僅冰山一角「低估數十倍」

獨／林智堅效應！在職專班遭撤銷學位佔8成　教部不排除砍招生名額

29條國道客運路線調漲「5到20元」　王國材：尊重核定範圍內調整

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

為何老是遇到渣男？「吸渣」面相揭曉　不想心碎可戴瞳孔放大片

百萬獎學金非萬能！學生直言：不會念快倒閉私校　興趣與就業優先考慮

高鐵2個月連5起「集電弓自動下降」　都在苗栗！王國材曝調查方向

AI生成「天菜正妹」直逼真人　火辣寫真曝！鄉民暈爆：小模要失業了

謝國樑怨通勤月票只跟直轄市談　王國材尷尬「我跟他比較不熟」

屯京拉麵漲價「1碗破300元」　老客戶不忍了！PTT嘆：日幣當台幣賣

車禍頻傳！國道多路段塞爆回堵　國旅湧現「交通量增8%」

獨／5年60件碩博士學位遭撤銷　教團批：僅冰山一角「低估數十倍」

獨／林智堅效應！在職專班遭撤銷學位佔8成　教部不排除砍招生名額

29條國道客運路線調漲「5到20元」　王國材：尊重核定範圍內調整

驚悚畫面曝！開堆高機上貨車翻覆　新店男遭重壓命危…送醫搶救

TRASH上《肯拼》做情人料理 嗨唱《終究還是因為愛》

佛心價讓人會心一笑！成大生的秘密基地　蝦米飯一碗居然只要20元

2023買賣移轉棟數恐「跌破30萬棟」　學者預言最快2年後復甦

28歲碎屍名媛被侮辱「知名主持人罕見動怒」！開罵：沒底線 昔當她婚禮司儀

為何老是遇到渣男？「吸渣」面相揭曉　不想心碎可戴瞳孔放大片

百萬獎學金非萬能！學生直言：不會念快倒閉私校　興趣與就業優先考慮

拒盤查遭「大外割」上銬！莽警判刑將入獄　女師865字曝他慘況

民調／一國兩制沒市場！藍支持者也不買單　僅15%民眾認為該接受

50萬粉火辣甜心蘿拉「宣布新身分」睽違3年推出新作

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

生活熱門新聞

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

她曝好市多地毯超狂新用途　釣出一堆同好

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

「好運旺4生肖」未來50天有人疼！第2名人緣好到炸

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

網美嘗試女女野砲　竟衝全聯買「這根」

好市多「1夯物」特價　網嘆跌落神壇：一直降價下去

麥當勞都無勁敵？網推爆「這1家」：等它擴店就知道

陸人放乖乖「求別當機」　卻吃了它

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

丹丹漢堡紅在哪　老饕曝1稱霸關鍵

雪崩式降溫！低溫探9度「最冷時間曝」　一圖看228連假兩段式變化

便宜機票開搶！飛日本6千有找　「3大航空超狂優惠」一次看

難搞星座排行　TOP1龜毛又雙標

更多熱門

相關新聞

獨／5年60件碩博士學位遭撤銷　教團批：僅冰山一角「低估數十倍」

獨／5年60件碩博士學位遭撤銷　教團批：僅冰山一角「低估數十倍」

去年九合一大選前後，論文抄襲被撤銷學位事件燒不停，但教育部對各大學通報案件掌握不到一半，教育部後來透過國圖勾稽掌握通報數，根據最新統計，從107年至今，撤銷碩博士學位案件數共60件，其中53件為違反學術倫理，上述53件中有27件為在職專班，但高教工會認為，這數字僅是冰山一角，合理推估實際抄襲件數為上述數字的數十倍。

控教授無套性侵　女學生再告恐嚇又吞敗

控教授無套性侵　女學生再告恐嚇又吞敗

學測自然社會太難！補教估台大醫59級分　醫學系門檻56級分

學測自然社會太難！補教估台大醫59級分　醫學系門檻56級分

新竹球場又見大秘寶　沒下雨還積水

新竹球場又見大秘寶　沒下雨還積水

柯建銘酸時力跟抄　邱顯智：我余正煌很無奈

柯建銘酸時力跟抄　邱顯智：我余正煌很無奈

關鍵字：

林智堅論文抄襲台大國發所高教工會林耕仁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

台灣大砍價85億　正式合併台灣之星

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面