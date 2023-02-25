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加熱菸草案預告期「60天→7天」遭疑　林為洲要國健署撤回

▲林為洲24日舉行記者會。（圖／林為洲辦公室提供）

▲林為洲24日舉行記者會。（圖／林為洲辦公室提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

立法院上會期三讀通過《菸害防制法》修正草案，將加熱菸納入「指定菸品」，上市前須通過健康風險評估，然而管理加熱菸的「指定菸品健康風險評估審查辦法」草案，預告期從60天縮短至7天。對此，國民黨立委林為洲質疑國健署想閃避國會監督，要求國健署撤回預公告，重新預公告。

林為洲上會期擔任立法院社會福利及衛生環境委員會召委，極力推動《菸害防制法》修正草案。林為洲24日針對日前國健署預告「指定菸品健康風險評估審查辦法」的預告期僅7天一事，舉行「貪圖千億暴利，立院淪菸商棋盤」記者會，並邀全國家長會長聯盟、董氏基金會、戒菸衛教學會到場。

林為洲指出，行政院2016年9月5日的公文載明，法規命令草案應至少「公告周知」60日，除非有「情況急迫顯然無法事先公告周知」，或者「情況特殊，有定較短期間之必要者」，在這2個條件下，才可以縮短60日的規定，但國健署預告的「指定菸品健康風險評估審查辦法」，有符合縮短天數的規定嗎？

林為洲質疑，若說有急迫性，那到底是誰的急迫性？根本是政府考量進口廠商的急迫性，而不是國人的健康罷了，這個是政府該有的行為嗎？把廠商急迫性顧好是國健署成立的宗旨嗎？

針對健康風險評估草案第三條的「說明」欄位，寫道：「應參考「美國菸品上市前申請（Premarket Tobacco ProductApplications, PMTA）的管理規定」，林為洲說，過去外國藥品到台灣只需提供國外的臨床試驗報告即可上市，但由於東西方人的屬性不同，2009年基於「族群因素」，為確保國人用藥安全性，要求所有外國藥品到台灣，要先進行銜接性試驗評估，因此，同樣都是基於健康，要求指定菸品比照國外藥品進口規定，要求先做銜接性試驗評估，若無法外推，則必須做國內臨床試驗，以確保國人健康。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘說，國健署表示把法律預告期從60天改為7天是為了「要加速管理加熱菸」。 董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，政府說要加速管理加熱菸，但卻本末倒置，不先公告施行禁止類菸品（電子煙）及未經健康風險評估的指定菸品(加熱菸)，並開始加強取締，反而將禁止電子煙、嚴管加熱菸的時程與「指定菸品風險評估審查辦法」公布綁在一起，政府企圖如此快速通過內容粗糙、漏洞百出的審查辦法，難道是為了讓加熱菸早日合法上市？

該記者會提出七大訴求：1、違反法規命令，縮短預告天數未載明理由，要求撤回預公告，重新預公告；2、閃避國會監督，要求至少滿足60天預告期；3、要求國健署召開北中南東至少四場公聽會；4、檢討當前草案中所有虛設無作用條款。

5、基於族群因素，要求比照國外藥品進口規定，要求先做銜接性試驗評估，若無法外推，則必須做國內臨床試驗，以確保國人健康；6、公開透明審查菸商提供資料；7、拒絕法律空窗期，儘速嚴查當前所有新興菸品銷售網站。

對於林為洲與民團質疑逃避國會監督，國健署長吳昭軍昨受訪回應，主要是考量新興菸品危害亂象已久，為了讓新法及早上路，預告時程才會縮短，說逃避監督那些是「大家想太多」。

▲▼林為洲24日舉行記者會。（圖／林為洲辦公室提供）

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關鍵字：

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