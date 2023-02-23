　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑綠白合有詭　林為洲：民進黨為了千億商機的加熱菸加速進口

▲林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（23日）改選8個常設委員會召委，出乎意料發生「綠白合」，導致國民黨失去教育及文化、社福及衛環等兩委員會召委。國民黨立委林為洲透露，民進黨團總召柯建銘與立委邱泰源親自拜訪民眾黨立委吳欣盈，以致原要投給他的吳轉彎；林質疑背後目的是民進黨團為了1000億的加熱菸商機加速進口，把60天公告的健康風險評估，縮短為7天公告，所以在衛環要封殺所有異音。

立法院23日改選新會期召委，國黨團因少了前立委林奕華與許淑華席次，需在教育及文化委員會、交通委員會與社福及衛環委員會尋求小黨支持，才有望拿下這三委員會一席召委。

交通委員會綠藍比8：4，加上時代力量立委邱顯智、陳椒華，是原先國民黨較憂心拿不到召委的委員會，不過因陳椒華支持「在野黨人選」、邱顯智投給自己，最後藍委陳雪生奪下5票，成功拿下召委。

教育委員會方面，由民進黨范雲拿下五票當選，張其祿、萬美玲各拿4票，最後兩人進行抽籤，由張勝出；而衛環委員會綠藍比9：4，加上民眾黨吳欣盈、時代力量王婉諭，結果為邱泰源5票、吳玉琴5票、林為洲4票、王婉諭1票。

從結果來看，顯見吳欣盈支持民進黨候選人，而民進黨立委票投張其祿，上演「綠白合」。

其實，上會期的衛環委員會召委林為洲昨晚已發文暗示召委選舉將上演綠白合，但不久就刪文。林為洲23日受訪時被問到，昨發文說疑似民進黨與民眾黨合作，拿教育文化委員會的召委，換取民眾黨在衛環委員會支持一事。

林為洲回應，有這件事情，本來他期待跟民眾黨合作，民眾黨那票投給國民黨，如此藍就有1席召委；本來想說吳欣盈因坐月子無法到場投票，所以在研究如何讓吳投票，結果沒想到發生重大變化，據他所知，柯建銘跟邱泰源親自拜訪吳欣盈，請吳投票投給民進黨，「這個變化讓我們覺得很特別」。

林為洲也說，民進黨願意讓出教育委員會1席召委給民眾黨，同時讓民眾黨讓出1席衛環召委，且由柯建銘親自拜訪，這前所未見，「背後必定有詭」。

林為洲猜測，民進黨團是為了加速加熱菸進口台灣，1千億的商機，原來要60天公告的健康風險評估，縮短為7天公告，「這2天就會到期」，然後馬上就進口，所以在衛環要封殺所有不同的聲音，讓國民黨不能拿到召委席次。

林為洲更說，民眾黨要配合民進黨謀取重大利益，「我們也沒什麼意見」，這是政黨的決策，但這跟民眾黨之前的態度差太多；之前大家在衛環委員會，加熱菸要進口也要嚴格納管、徹底做風險評估，結過民眾黨團背棄諾言，跟民進黨合作，實在令人無言。

至於為何刪文？林為洲表示，本來他期望跟民眾黨有討論空間，所以先把文章拿下來，結果國民黨團今早黨團大會，結論是民眾黨團選擇跟民進黨團合作，在衛環委員會票投民進黨，換取在教育委員會的召委。

民眾黨團總召邱臣遠則被問，教育委員會這席是否跟民進黨合作？邱表示，感謝跨黨派支持，讓張其祿有這服務的機會；邱也透露民眾黨積極爭取不同黨派的支持。針對是否拿衛環委員會換教育委員會？邱臣遠說，不同政黨有不同目標跟主體性，民眾黨團本來就扮演關鍵少數，如何發揮最大力量，是民眾黨團所追求。

至於柯建銘是否有拜會？邱臣遠回應，各黨都有做溝通、接觸。媒體追問，國民黨有跟民眾黨接觸談合作嗎？邱臣遠說，過程中都是「滾動式的互動」。媒體再問，為何選擇跟民進黨合作？邱臣遠表示，教育委員會是此會期重中之重，所以民眾黨團要以最小力量發揮最關鍵效果，這是競合關係上的操作。

另外，有關林為洲稱吳欣盈本要支持他，結果卻生變一事，民眾黨團是否知情。邱臣遠說，民眾黨團所有召委選舉，都是黨團集體決議，來做最後的確認。張其祿則說，沒必要有太多政治解讀，民眾黨團有幸進入教育委員會，所以會積極爭取擔任召委的機會，並非任何政治上的交換。

立法院第10屆第7會期召委：

內政委員會：民進黨莊瑞雄、國民黨陳玉珍
外交及國防委員會：民進黨蔡適應、國民黨江啟臣
經濟委員會：民進黨邱議瑩、國民黨呂玉玲
財政委員會：民進黨林楚茵、國民黨羅明才
教育及文化委員會：民進黨范雲、民眾黨張其祿
交通委員會：民進黨許智傑、國民黨陳雪生
司法及法制委員會：民進黨劉建國、國民黨謝衣鳯
社福及衛環委員會：民進黨吳玉琴、民進黨邱泰源

ET快訊
拍屁干擾林書豪罰球「卻被說跟他上床」　啦啦隊女神發聲了！
陳建仁曝4月普發6000！　「朝野黨團盡快通過就越早發」
快訊／拍板！通勤月票來了　各縣市規劃出爐
6台人福岡輪流吃拉麵挨轟！　在台日本人揭3大事實
LIVE／蛋荒逼出限購令！產地蛋農這樣說　炎亞綸每天有蛋吃引
日本節目認證「台灣旅遊大勝南韓」！網揭殘酷真相：別自喜
天母爆「不明液體」街頭亂潑！　騎士脫衣驚見大破洞
西門町知名連鎖服飾店宣布歇業！　半年收掉4間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中南部2種交通月票出爐！　盧秀燕：「中台治理平台」縣市也盼納入

年增10億！詐騙產業去年吸70億人民血汗錢　受害者平均47天發現受騙

秦慧珠、徐巧芯舌戰「殺紅眼」　朱立倫：請多說好話、存好心

通勤月票來了！北北基桃單一價1200　中彰投苗、南高屏分2種

陳建仁曝4月普發6000元　「朝野黨團盡快通過就越早發」

民眾拿6000現金有「隱憂」！　國發會籲多在國內消費

1200交通月票「這些項目」中央應全補助　侯友宜：減少地方財政困窘

質疑綠白合有詭　林為洲：民進黨為了千億商機的加熱菸加速進口

綠總統初選時程出爐　朱立倫酸：上次還不是晚了2個月才完成提名

護照申辦量激增　外交部領務局擬借大型場所擴增櫃檯

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

中南部2種交通月票出爐！　盧秀燕：「中台治理平台」縣市也盼納入

年增10億！詐騙產業去年吸70億人民血汗錢　受害者平均47天發現受騙

秦慧珠、徐巧芯舌戰「殺紅眼」　朱立倫：請多說好話、存好心

通勤月票來了！北北基桃單一價1200　中彰投苗、南高屏分2種

陳建仁曝4月普發6000元　「朝野黨團盡快通過就越早發」

民眾拿6000現金有「隱憂」！　國發會籲多在國內消費

1200交通月票「這些項目」中央應全補助　侯友宜：減少地方財政困窘

質疑綠白合有詭　林為洲：民進黨為了千億商機的加熱菸加速進口

綠總統初選時程出爐　朱立倫酸：上次還不是晚了2個月才完成提名

護照申辦量激增　外交部領務局擬借大型場所擴增櫃檯

《西遊記》資深男星驚傳病逝！享壽83歲　他哀悼：痛惜良師益友

圍觀飆車被攔查　他衝撞員警逃逸！辯「B柱死角」下場曝

陳子玄28歲成單親媽　曝心願「想生龍鳳胎」網一句話超暖心！

對中年齡「免費玩台南尖山埤度假村」　228連假玩虎頭埤壽星免費

聯電去年獲利創新高　員工均薪大增2成「破200萬元大關」

美國工程師不會「賣肝」！台積電員工：他們會挑戰上級、拒絕分派

中南部2種交通月票出爐！　盧秀燕：「中台治理平台」縣市也盼納入

佐賀出現了！「中2字免費遊九州」2hrs湧入百通來電　業者曝買氣

2027世界盃的起點！中華女足5：0勝巴布亞紐幾內亞

公婆存款借名登記幫繳保費　媳婦離婚「異想天開做這事」慘了

政治熱門新聞

快訊／東引地區指揮部上兵執勤時輕生　陸軍配合檢警調查釐清案情

快訊／政院3800億特別預算通過！　10項目強化經濟、共享經濟成果

蔡正元稱白宮有「毀滅台灣計畫」　假消息來源曝光

何時普發6千？　陳建仁預告發放時程

幻象2000滑行中副油箱落　空軍證實

秦慧珠諷只顧初選！徐巧芯霸氣捐這數字

「哪裡比徐巧芯專業？」　費鴻泰10字回應

不是北農！鄭世維接漁產公司董事長

蔡英文傳訪美　官員揭「時機成熟就成行」

行政院今將通過3800億疫後特別預算案

他推3800億搶救少子化「一胎補百萬」　轟綠拉布條「邀功」：卑劣

缺蛋爭議陳吉仲為何官位穩？　李貴敏點出原因

快訊／立法院新會期召委出爐！　「綠白合」藍痛失衛環、教育召委

郭台銘回黨引爆藍基層仇恨值？　連勝文開砲了

更多熱門

相關新聞

快訊／立法院新會期召委出爐！　「綠白合」藍痛失衛環、教育召委

快訊／立法院新會期召委出爐！　「綠白合」藍痛失衛環、教育召委

立法院8個常設委員會今（23日）改選新會期召委，由於國民黨少了2席立委，民眾黨與時代力量在此次在交通、教育與社福及衛環等3個委員會扮演關鍵少數。最終投票結果，民進黨取得9席召委、國民黨席6席、民眾黨1席。

行政院今將通過3800億疫後特別預算案

行政院今將通過3800億疫後特別預算案

立院明早選召委　藍綠推舉名單出爐

立院明早選召委　藍綠推舉名單出爐

何時普發6千？　陳建仁預告發放時程

何時普發6千？　陳建仁預告發放時程

2綠委被指外流立院監視器畫面　賴香伶：重重打臉「開放國會」

2綠委被指外流立院監視器畫面　賴香伶：重重打臉「開放國會」

關鍵字：

加熱菸林為洲吳欣盈柯建銘立法院綠白合

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面