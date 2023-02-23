質疑綠白合有詭　林為洲：民進黨為了千億商機的加熱菸加速進口

▲林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（23日）改選8個常設委員會召委，出乎意料發生「綠白合」，導致國民黨失去教育及文化、社福及衛環等兩委員會召委。國民黨立委林為洲透露，民進黨團總召柯建銘與立委邱泰源親自拜訪民眾黨立委吳欣盈，以致原要投給他的吳轉彎；林質疑背後目的是民進黨團為了1000億的加熱菸商機加速進口，把60天公告的健康風險評估，縮短為7天公告，所以在衛環要封殺所有異音。

立法院23日改選新會期召委，國黨團因少了前立委林奕華與許淑華席次，需在教育及文化委員會、交通委員會與社福及衛環委員會尋求小黨支持，才有望拿下這三委員會一席召委。

交通委員會綠藍比8：4，加上時代力量立委邱顯智、陳椒華，是原先國民黨較憂心拿不到召委的委員會，不過因陳椒華支持「在野黨人選」、邱顯智投給自己，最後藍委陳雪生奪下5票，成功拿下召委。

教育委員會方面，由民進黨范雲拿下五票當選，張其祿、萬美玲各拿4票，最後兩人進行抽籤，由張勝出；而衛環委員會綠藍比9：4，加上民眾黨吳欣盈、時代力量王婉諭，結果為邱泰源5票、吳玉琴5票、林為洲4票、王婉諭1票。

從結果來看，顯見吳欣盈支持民進黨候選人，而民進黨立委票投張其祿，上演「綠白合」。

其實，上會期的衛環委員會召委林為洲昨晚已發文暗示召委選舉將上演綠白合，但不久就刪文。林為洲23日受訪時被問到，昨發文說疑似民進黨與民眾黨合作，拿教育文化委員會的召委，換取民眾黨在衛環委員會支持一事。

林為洲回應，有這件事情，本來他期待跟民眾黨合作，民眾黨那票投給國民黨，如此藍就有1席召委；本來想說吳欣盈因坐月子無法到場投票，所以在研究如何讓吳投票，結果沒想到發生重大變化，據他所知，柯建銘跟邱泰源親自拜訪吳欣盈，請吳投票投給民進黨，「這個變化讓我們覺得很特別」。

林為洲也說，民進黨願意讓出教育委員會1席召委給民眾黨，同時讓民眾黨讓出1席衛環召委，且由柯建銘親自拜訪，這前所未見，「背後必定有詭」。

林為洲猜測，民進黨團是為了加速加熱菸進口台灣，1千億的商機，原來要60天公告的健康風險評估，縮短為7天公告，「這2天就會到期」，然後馬上就進口，所以在衛環要封殺所有不同的聲音，讓國民黨不能拿到召委席次。

林為洲更說，民眾黨要配合民進黨謀取重大利益，「我們也沒什麼意見」，這是政黨的決策，但這跟民眾黨之前的態度差太多；之前大家在衛環委員會，加熱菸要進口也要嚴格納管、徹底做風險評估，結過民眾黨團背棄諾言，跟民進黨合作，實在令人無言。

至於為何刪文？林為洲表示，本來他期望跟民眾黨有討論空間，所以先把文章拿下來，結果國民黨團今早黨團大會，結論是民眾黨團選擇跟民進黨團合作，在衛環委員會票投民進黨，換取在教育委員會的召委。

民眾黨團總召邱臣遠則被問，教育委員會這席是否跟民進黨合作？邱表示，感謝跨黨派支持，讓張其祿有這服務的機會；邱也透露民眾黨積極爭取不同黨派的支持。針對是否拿衛環委員會換教育委員會？邱臣遠說，不同政黨有不同目標跟主體性，民眾黨團本來就扮演關鍵少數，如何發揮最大力量，是民眾黨團所追求。

至於柯建銘是否有拜會？邱臣遠回應，各黨都有做溝通、接觸。媒體追問，國民黨有跟民眾黨接觸談合作嗎？邱臣遠說，過程中都是「滾動式的互動」。媒體再問，為何選擇跟民進黨合作？邱臣遠表示，教育委員會是此會期重中之重，所以民眾黨團要以最小力量發揮最關鍵效果，這是競合關係上的操作。

另外，有關林為洲稱吳欣盈本要支持他，結果卻生變一事，民眾黨團是否知情。邱臣遠說，民眾黨團所有召委選舉，都是黨團集體決議，來做最後的確認。張其祿則說，沒必要有太多政治解讀，民眾黨團有幸進入教育委員會，所以會積極爭取擔任召委的機會，並非任何政治上的交換。

立法院第10屆第7會期召委：

內政委員會：民進黨莊瑞雄、國民黨陳玉珍

外交及國防委員會：民進黨蔡適應、國民黨江啟臣

經濟委員會：民進黨邱議瑩、國民黨呂玉玲

財政委員會：民進黨林楚茵、國民黨羅明才

教育及文化委員會：民進黨范雲、民眾黨張其祿

交通委員會：民進黨許智傑、國民黨陳雪生

司法及法制委員會：民進黨劉建國、國民黨謝衣鳯

社福及衛環委員會：民進黨吳玉琴、民進黨邱泰源