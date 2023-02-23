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快訊／立法院新會期召委出爐！　「綠白合」藍痛失衛環、教育召委

▲張其祿與范雲當選立法院教育委員會召委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張其祿與范雲當選立法院教育委員會召委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院8個常設委員會今（23日）改選新會期召委，由於國民黨少了2席立委，民眾黨與時代力量在此次在交通、教育與社福及衛環等3個委員會扮演關鍵少數。最終投票結果，民進黨取得9席召委、國民黨席6席、民眾黨1席。

回顧上會期召委選舉，藍綠分別獲得8席召委，但本會期國民黨團少了前立委林奕華、許淑華，除了在內政、外交及國防、經濟、財政、司法及法制5個委員會能拿下5席召委，其他3個委員會都需尋求民眾黨、時代力量立委支持，才有機會爭取與民進黨「平分」或抽籤的機會。

根據立法院此次召委選舉人名冊，交通委員會綠藍比8：4，加上時代力量立委邱顯智、陳椒華。若時力立委投給自己，國民黨團須透過抽籤突圍，而若時力立委投給國民黨人選，藍綠將分別獲1席，但如果時力支持民進黨人選，國民黨團將篤定「掛蛋」。

今票選結果，陳椒華把票投給國民黨陳雪生，以致陳雪生拿到5票，篤定當選召委，另外民進黨 何欣純4票、許智傑4票、時力邱顯智1票，而何欣純禮讓許智傑，由許出任召委。

教育及文化委員會方面，綠藍比7:4，另有民眾黨立委張其祿、無黨籍立委黃國書（本來為民進黨籍）。投票結果，范雲5票、萬美玲4票、張其祿4票；換句話說，有民進黨立委投給張。萬美玲與張其祿同票數進行抽籤，最後由張其祿成為召委。

至於社福及衛環，綠藍比9:4，另有民眾黨立委吳欣盈、時代力量立委王婉諭。若吳欣盈與王婉諭皆投給自己，或一人支持藍、一人支持綠，將進入「3搶2」的抽籤，國民黨團可能「槓龜」；但若一人支持藍、一人投給自己，藍綠將各獲一席。結果出爐，邱泰源5票、吳玉琴5票、林為洲4票、王婉諭1票；由民進黨拿下兩席。

對於昨發文說疑似民進黨與民眾黨合作，拿教育文化委員會的召委，換取民眾黨在衛環委員會的支持，林為洲表示，有這件事情，本來他期待跟民眾黨合作，民眾黨那票投給國民黨，如此藍就有1席召委；本來想說吳欣盈因坐月子無法到場投票，所以在研究如何讓吳投票，結果沒想到，據他所知，柯建銘跟邱泰源親自拜訪吳欣盈，請吳投票投給民進黨，「這個變化讓我們覺得很特別」。

立法院第10屆第7會期召委：

內政委員會：民進黨莊瑞雄、國民黨陳玉珍
外交及國防委員會：民進黨蔡適應、國民黨江啟臣
經濟委員會：民進黨邱議瑩、國民黨呂玉玲
財政委員會：民進黨林楚茵、國民黨羅明才
教育及文化委員會：民進黨范雲、民眾黨張其祿
交通委員會：民進黨許智傑、國民黨陳雪生
司法及法制委員會：民進黨劉建國、國民黨謝衣鳳
社福及衛環委員會：民進黨吳玉琴、民進黨邱泰源

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