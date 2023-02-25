俄烏戰爭1年了⋯8成少年靠菸癮、藥物紓壓　兒童出現暴力復仇傾向

▲俄烏戰爭1周年，衝突摧毀許多家庭，也成為孩子心中永遠的傷疤。（影／世界展望會提供）

記者林育綾／台北報導

烏俄戰爭1周年，平均每天有54名烏克蘭平民傷亡，烏克蘭境內更有多達540萬人流離失所、800萬難民前往歐洲各國尋求庇護，據調查發現，有5分之1兒童說同儕間出現暴力行為，因眼見家人死傷或赴前線作戰，出現憤恨不平、想報復的情緒；還有孩童及多達8成少年以抽菸、濫用藥物等方式來紓壓。

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▲烏俄戰爭摧毀許多人的家園，有孩童甚至出現暴力行為，或以抽菸、濫用藥物紓壓。（圖／世界展望會提供）

世界展望會烏克蘭危機回應總監克里斯·帕盧斯基（Chris Palusky）指出，當孩子們擔驚受怕時，更難控管情緒。在烏東地區，47%兒童表示戰火毀損家園、83%兒童很擔心安危，還有5分之1的兒童提到，同儕間出現暴力行為，「因為眼見家人轟炸受傷或赴前線作戰，孩子們憤恨不平，他們想要報復。」

其他令人擔憂的情況，還包括過半數兒童提及，同儕以抽菸、濫用藥物等成癮方式，作為面對家人離散、流離失所、暴力威脅等傷痛的因應對策，也有多達8成青少年男孩表示，同儕藉此來紓壓。

另外，頻繁的停電、空襲警報也常打斷孩子學習，他們很難在防空洞連線上課。展望會在需求評估調查中亦發現，僅有4分之1的烏克蘭兒童，在過去一年得到有品質的教育支持。然而讓孩子感覺生活回歸常態很重要，穩定上學能使孩子重拾安定感。

▲許多烏克蘭媽媽獨自帶著襁褓中的孩子逃離不安全的家園，展望會提供救援支持。（圖／世界展望會提供）

▲▼世界展望會持續與在地夥伴組織合作，提供心理社會支持、教育、兒童保護等服務。（圖／世界展望會提供）



世界展望會持續與在地夥伴組織合作，提供心理社會支持、教育、兒童保護等服務，包括專業心理諮商轉介、教師和社會工作者心理急救培訓、線上諮商、成立青年社團、提供教學APP、舉辦非正規教育活動等，陪孩子處理創傷、延續學習之路，預防他們訴諸消極的創傷應對機制。

一年來，展望會已在烏克蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦、喬治亞服務超過65萬烏克蘭人，已超過烏克蘭總人口的1/100，其中包括25萬名兒童，而台灣民眾愛心亦參與其中。

▲12歲的芙蘭達（Vlada，右1）每週六參加展望會支持的青年社團，學習如何避開地雷等危險裝置、兒童保護議題，也從事藝術勞作等活動，她的父親正在前線打仗。（圖／世界展望會提供）

台灣世界展望會會長李紹齡表示，「烏克蘭兒童最迫切的需要，是和平。」衝突正在摧毀數百萬烏克蘭孩子的童年，若戰事繼續，他們的身心健康將持續受創，可能導致中長期心理障礙或心理疾病。台灣世界展望會以「飢餓三十救援基金」回應烏克蘭危機、阿富汗人道危機、東非糧荒、土耳其及敘利亞震災等緊急事件，邀請民眾捐款支持，幫助長期救援及重建工作。