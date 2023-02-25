　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

俄烏戰爭1年了⋯8成少年靠菸癮、藥物紓壓　兒童出現暴力復仇傾向

▲俄烏戰爭1周年，衝突摧毀許多家庭，也成為孩子心中永遠的傷疤。（影／世界展望會提供）

記者林育綾／台北報導

烏俄戰爭1周年，平均每天有54名烏克蘭平民傷亡，烏克蘭境內更有多達540萬人流離失所、800萬難民前往歐洲各國尋求庇護，據調查發現，有5分之1兒童說同儕間出現暴力行為，因眼見家人死傷或赴前線作戰，出現憤恨不平、想報復的情緒；還有孩童及多達8成少年以抽菸、濫用藥物等方式來紓壓。

▲▼烏俄戰爭1周年情況。（圖／世界展望會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲烏俄戰爭摧毀許多人的家園，有孩童甚至出現暴力行為，或以抽菸、濫用藥物紓壓。（圖／世界展望會提供）

世界展望會烏克蘭危機回應總監克里斯·帕盧斯基（Chris Palusky）指出，當孩子們擔驚受怕時，更難控管情緒。在烏東地區，47%兒童表示戰火毀損家園、83%兒童很擔心安危，還有5分之1的兒童提到，同儕間出現暴力行為，「因為眼見家人轟炸受傷或赴前線作戰，孩子們憤恨不平，他們想要報復。」

其他令人擔憂的情況，還包括過半數兒童提及，同儕以抽菸、濫用藥物等成癮方式，作為面對家人離散、流離失所、暴力威脅等傷痛的因應對策，也有多達8成青少年男孩表示，同儕藉此來紓壓。

另外，頻繁的停電、空襲警報也常打斷孩子學習，他們很難在防空洞連線上課。展望會在需求評估調查中亦發現，僅有4分之1的烏克蘭兒童，在過去一年得到有品質的教育支持。然而讓孩子感覺生活回歸常態很重要，穩定上學能使孩子重拾安定感。

▲▼烏俄戰爭1周年情況。（圖／世界展望會提供）

▲許多烏克蘭媽媽獨自帶著襁褓中的孩子逃離不安全的家園，展望會提供救援支持。（圖／世界展望會提供）

▲▼烏俄戰爭1周年情況。（圖／世界展望會提供）

▲▼世界展望會持續與在地夥伴組織合作，提供心理社會支持、教育、兒童保護等服務。（圖／世界展望會提供）

▲▼烏俄戰爭1周年情況。（圖／世界展望會提供）

世界展望會持續與在地夥伴組織合作，提供心理社會支持、教育、兒童保護等服務，包括專業心理諮商轉介、教師和社會工作者心理急救培訓、線上諮商、成立青年社團、提供教學APP、舉辦非正規教育活動等，陪孩子處理創傷、延續學習之路，預防他們訴諸消極的創傷應對機制。

一年來，展望會已在烏克蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦、喬治亞服務超過65萬烏克蘭人，已超過烏克蘭總人口的1/100，其中包括25萬名兒童，而台灣民眾愛心亦參與其中。

▲▼烏俄戰爭1周年情況。（圖／世界展望會提供）

▲12歲的芙蘭達（Vlada，右1）每週六參加展望會支持的青年社團，學習如何避開地雷等危險裝置、兒童保護議題，也從事藝術勞作等活動，她的父親正在前線打仗。（圖／世界展望會提供）

台灣世界展望會會長李紹齡表示，「烏克蘭兒童最迫切的需要，是和平。」衝突正在摧毀數百萬烏克蘭孩子的童年，若戰事繼續，他們的身心健康將持續受創，可能導致中長期心理障礙或心理疾病。台灣世界展望會以「飢餓三十救援基金」回應烏克蘭危機、阿富汗人道危機、東非糧荒、土耳其及敘利亞震災等緊急事件，邀請民眾捐款支持，幫助長期救援及重建工作。

ET快訊
快訊／碎屍名媛　前夫落網了
名媛碎屍「富二代老公出手復仇」！前夫打來哭說1句話　一聽心涼
香港10年3件碎屍案！兒子「肢解爸媽」、模特兒身首異處
連3起車禍回堵最長7公里！　下半天「國道5大地雷」曝
《魷魚2》導演證實：面具男回歸　殺人機器是「她男友」
拿到「富邦好市多卡」但額度好低　銀行主管曝5大潛在原因
超車0056！股民逼近90萬大關　奪「人氣ETF」寶座

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她點鹹酥雞要求「拿洋蔥砸我」　餐點一送到…驚呆全場：老闆太狠了

國道客運擋不住漲勢！公會評估申請運價上限調漲　「最快6月出爐」

台中大坑步道路邊賣放山雞蛋...10顆100　山友「這原因」忍痛放棄

他裝睡「偷看女友素顏」根本換臉！交往4年怒求償400萬

快訊／新冠累積確診破千萬！今本土+13281、增53死

醫院採購困難藥品「比對無影響」　健保藥價調整維持3／1公布

俄烏戰爭1年了⋯8成少年靠菸癮、藥物紓壓　兒童出現暴力復仇傾向

大專校園全面禁菸！　教部發文：2月底前撤除所有吸菸區與器物

來台自由行給5千元！衝刺600萬國際旅客　交長：最快4月中上路

「生到兒子為止！」人妻不甩婆婆…生2女兒就封肚　私下見1幕傻了

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

她點鹹酥雞要求「拿洋蔥砸我」　餐點一送到…驚呆全場：老闆太狠了

國道客運擋不住漲勢！公會評估申請運價上限調漲　「最快6月出爐」

台中大坑步道路邊賣放山雞蛋...10顆100　山友「這原因」忍痛放棄

他裝睡「偷看女友素顏」根本換臉！交往4年怒求償400萬

快訊／新冠累積確診破千萬！今本土+13281、增53死

醫院採購困難藥品「比對無影響」　健保藥價調整維持3／1公布

俄烏戰爭1年了⋯8成少年靠菸癮、藥物紓壓　兒童出現暴力復仇傾向

大專校園全面禁菸！　教部發文：2月底前撤除所有吸菸區與器物

來台自由行給5千元！衝刺600萬國際旅客　交長：最快4月中上路

「生到兒子為止！」人妻不甩婆婆…生2女兒就封肚　私下見1幕傻了

宜蘭最新「凱渡廣場酒店」3／10開！在陸上遊輪看海入眠　享海景溫泉

飛北京「沒帶護照」傻問：為何要？張文綺、蔡允潔被爆誇張行徑 小S也傻眼

她點鹹酥雞要求「拿洋蔥砸我」　餐點一送到…驚呆全場：老闆太狠了

名媛分屍案「前夫落網」了！　碼頭搭船潛逃前「被警方攔截」

名媛遭分屍煮湯「頭不見了」　監視器拍到「壯男扛大箱子」上車！

彰化親子踏青！有療癒花卉玻璃屋　戶外打造溜滑梯沙池嗨玩一整天

綠批林明溱訪中84次...簡直「中國導遊」　藍駁：農產品銷售破億

國道客運擋不住漲勢！公會評估申請運價上限調漲　「最快6月出爐」

7歲柔道童遭活活摔死！惡教練上訴堅不認錯　二審仍判9年

台中大坑步道路邊賣放山雞蛋...10顆100　山友「這原因」忍痛放棄

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

她曝好市多地毯超狂新用途　釣出一堆同好

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

「好運旺4生肖」未來50天有人疼！第2名人緣好到炸

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

請走祖先！年輕人少1動作「4男丁全死了」

AI生成「天菜正妹」寫真曝光　網暈爆：小模要失業了

網美嘗試女女野砲　竟衝全聯買「這根」

好市多「1夯物」特價　網嘆跌落神壇：一直降價下去

便宜機票開搶！飛日本6千有找　「3大航空超狂優惠」一次看

陸人放乖乖「求別當機」　卻吃了它

麥當勞都無勁敵？網推爆「這1家」：等它擴店就知道

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

難搞星座排行　TOP1龜毛又雙標

更多熱門

相關新聞

聯合國默哀烏克蘭　俄代表「狂敲麥克風」打斷！

聯合國默哀烏克蘭　俄代表「狂敲麥克風」打斷！

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba） 24日在聯合國安理會上指責俄羅斯對烏克蘭進行「種族滅絕」，並請在場與會人士一同替烏克蘭罹難者默哀1分鐘。沒想到當大家起身準備默哀時，俄羅斯駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）卻突然拿筆猛敲麥克風，態度十分傲慢，企圖打斷默哀。

澤倫斯基忍淚喊話：將在今年取得勝利

澤倫斯基忍淚喊話：將在今年取得勝利

英王查爾斯罕見動怒！批評俄國「無端侵略」

英王查爾斯罕見動怒！批評俄國「無端侵略」

民調懸殊！對美好感46.2%、對中16.3％　僅藍支持者「親中反美」

民調懸殊！對美好感46.2%、對中16.3％　僅藍支持者「親中反美」

俄烏1周年！　G7共同聲明：加強制裁俄國

俄烏1周年！　G7共同聲明：加強制裁俄國

關鍵字：

烏俄戰爭俄烏戰爭台灣世界展望會世界展望會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面