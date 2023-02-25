聯合國默哀烏克蘭　俄羅斯代表「拿筆狂敲麥克風」打斷！

記者王佩翊／編譯

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba） 24日在聯合國安理會上指責俄羅斯對烏克蘭進行「種族滅絕」，並請在場與會人士一同替烏克蘭罹難者默哀1分鐘。沒想到當大家起身準備默哀時，俄羅斯駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）卻突然拿筆猛敲麥克風，態度十分傲慢，企圖打斷默哀。

根據《每日郵報》報導，24日適逢俄羅斯進攻烏克蘭1周年，庫列巴當天在聯合國安理會上公開指責俄羅斯的入侵行動，並提議全場默哀1分鐘，紀念「侵略中的受害者」。庫列巴與在場人士一同起立後，涅邊賈卻拿起筆開始用力地敲打隔壁莫三比克代表的麥克風。

▲俄羅斯駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）打斷烏克蘭代表提議的默哀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

面對俄羅斯代表突如其來的脫序行為，在場各國代表面面相覷，而涅邊賈更要求所有人重新坐下，並要在場人士聽他發言。涅邊賈態度傲慢地說，「讓我們站起來替自2014年（烏東頓巴斯地區爆發衝突）起所有在烏克蘭事件中罹難的人默哀。所有死去的人，所有生命都是無價的。」也就是說，他要求在場的人一起替在戰爭中陣亡的俄軍部隊默哀。

待他說完後，隨即起身，甚至還伸手指示現場其他人快點站起來默哀，態度強硬。直到過了數秒後，其他代表才紛紛起身默哀。

另一方面，聯合國大會23日進行表決，以壓倒性的141票通過「要求俄軍立即且無條件撤出烏克蘭」，但仍有7國反對、32國棄權，其中投下反對票的是白俄羅斯、北韓、厄利垂亞、馬利、尼加拉瓜、俄羅斯及敘利亞。

棄權的國家則有阿爾及利亞、安哥拉、亞美尼亞、孟加拉、玻利維亞、蒲隆地、中非共和國、中國、剛果、古巴、薩爾瓦多、衣索比亞、加彭、幾內亞、印度、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、寮國、蒙古、莫三比克、納米比亞、巴基斯坦、南非、斯里蘭卡、蘇丹、塔吉克、多哥、烏干達、烏茲別克、越南及辛巴威，共32國。