大油桶「沒打方向燈61逆向狂奔」　賓士挫到貼護欄：讓它先過

▲鐵製大油桶在快速道路不斷狂奔，嚇壞行經駕駛人。 （圖／翻攝「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，下同）



記者陳凱力／新竹報導

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段「桶子逼車」的驚險畫面，一輛賓士休旅車行經台61線快速道路的內側車道，前方突然滾來一個大桶，休旅車放慢速度成功躲過死亡之桶，驚險過程也引起討論。

標題為「西濱滾滾樂」的影片畫面中，白色賓士車當時正行駛在內側車道，一路平穩順暢，沒想到這時前方突然出現一個不明黑點朝拍攝者與賓士休旅車的方向滾過來，仔細一看竟是大油桶，大油桶原本在拍攝者的前方、外側車道，但迎向賓士休旅車時，竟然突然「變換車道」朝外側賓士車顛簸靠近。

只見大油頭一彈一跳的越靠越進，賓士休旅車嚇得將速度放到最低，幾乎要擦上內側護欄，休旅車禮讓大油桶，確認它從後輪通過後，才趕快加快速度離開現場，而拍攝車主也趁著大油桶在內側滾動時，趕快遠離它。

▲▼大油桶越靠越近，賓士車將速度降到最低，車身幾乎快貼上內側護欄，才成功禮讓大油桶通過。

兩輛車有驚無險，畫面PO上網後也引起討論，「讓我想到以前任天堂遊戲，瑪莉歐要閃大猩猩丟下來的木桶」、「這樣可以檢舉逼車了吧」、「這要檢舉哪一項 惡意逼車還是切換車道未依規定顯示方向燈」、「桶子成精跳車逃跑」。

轄區竹北豐田派出所獲報後調閱監視器畫面，將在釐清鐵桶掉落相關責任後，依道路交通管理處罰條例第33條進行告發，同時警方也呼籲駕駛人，上路前務必再三確認載運貨物是否綁緊牢固，以免造成其他用路人危險。