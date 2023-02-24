王婉諭質疑居住正義立場轉彎　陳建仁：打炒房的立場堅定不變

▲行政院長陳建仁、內政部長林右昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

時代力量立委王婉諭24日質詢指出，今年立法院通過《平均地權條例》事後內政部卻說不溯及既往，質疑政府對居住正義的立場大轉彎。對此，行政院長陳建仁說，大部分的立法常態是「不溯及既往」，限制預售屋還有新建屋的換約轉讓，是平均地權條例修法的主要目的，也是為了打擊非自住投資客的轉售牟利，「政府打炒房的立場堅定不變」。

王婉諭質詢時說，平均地權條例通過之前，原本在12月在立院質詢都說不會有不溯及既往的問題，但是在1月10日三讀通過後，立刻大轉彎，12日稱會在子法讓條例不溯及既往。政策大轉彎的理由？為什麼短短1個月會有這樣的調整？根本是在護航投資客。

內政部長林右昌說，平均地權條例修法最重要目的就是要打擊投資客，從2021年11月內政部部務會議通過後，預售屋的交易量是12342戶，到了111年11月交易量只剩下4441戶，成交量大幅下滑到35%左右。

林右昌表示，市場會有預期心態，在修法還沒完成前，目前整個價跟量都大幅在修正中，所以修法也已經符合原本的目的，會持續關心。

陳建仁說，大部分的立法常態是「不溯及既往」，限制預售屋還有新建屋的換約轉讓，是平均地權條例修法的主要目的，也是為了打擊非自住投資客的轉售牟利，「政府打炒房的立場堅定不變」，政府也會有完整的居住正義方案。