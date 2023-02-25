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劉秀忍基金會發放助學金傳愛　縣長許淑華鼓勵獲獎學生認真求學

▲劉秀忍基金會發助學金傳愛，南投縣長許淑華鼓勵獲獎學生認真求學。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲劉秀忍基金會發助學金傳愛，南投縣長許淑華鼓勵獲獎學生認真求學。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為了協助家庭經濟困難的學子暗心向學，南投縣政府在「財團法人南投縣私立劉秀忍紀念慈母公益基金會」幫助下，24日上午在草屯國小辦理「傳愛學子‧求學無礙」助學金捐贈活動，縣長許淑華在縣府教育處長王淑玲陪同下，代表基金會頒發助學金給草屯、國姓27校共110位學子，鼓勵他們懷著感恩的心積極向上、樂觀學習。

在劉秀忍金基會幫助下，縣府此次發放獎助學金共515萬元，每位學生獲助學金1萬元，共有515位亟需幫助的學生受惠。全縣分為6個場次發放，草屯為第2場次。各校校長、老師都出席感謝縣府與劉秀忍基金會的用心。

許淑華表示，劉秀忍基金會長期照顧南投弱勢，受到幫助的學生有的是家庭經濟困難，有的家庭則是遭遇變故，這些學生仍積極向上，教師至家中了解後提供名單，希望透過基金會方案讓孩子安心求學，讓他們在求學階段不用擔心經濟問題，同時感念社會上有許多關心他們的善心人士，感謝各界投入資源，與縣府一起打造優質教育環境。除了近期通過的代課老師完整聘期薪資，讓代課老師安心的提供孩子穩定又優質的教育，縣府已設有體育、清寒優秀、原住民學生、身心障礙幼兒特教等經常性獎助金，目前也正籌擬學生出國求學的獎助學金辦法，為孩子營造優質的多元學習環境。

▲劉秀忍基金會發助學金傳愛，南投縣長許淑華鼓勵獲獎學生認真求學。（圖／南投縣政府提供）

草屯國小校長陳文燦說，草屯雖然是南投的商業中心，但仍有社區位置偏遠，有許多弱勢及特殊學童需要關照，學校積極保障學生受教權，不會放棄任何一個孩子，代表家長感謝基金會及縣府的協助，讓孩子更安心求學。

「傳愛學子‧求學無礙」助學金捐贈活動後續場次，3月2日上午9時將在名間國小頒發給名間鄉、中寮鄉學生；2日上午10時30分在水里國中頒發給水里鄉、集集鎮、信義鄉學生；6日上午10時在竹山國小頒發給竹山鎮、鹿谷鄉學生；7日上午10時在埔里國中頒發給埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉學生。

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