將女兒結婚的喜悅化成溫暖　豬農夫妻贈雲林家扶助學金

▲何素敏女士（左）將嫁女兒喜悅捐贈雲林家扶10萬元助學金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「有學歷有能力，人生才有機會翻轉未來」何素敏女士在友人趙淑媛陪伴下前往雲林家扶中心，冷不防地拿出大紅包，告訴社工們說「女兒結婚了，所以特地來捐助10萬元」並表示，助學金要給家扶孩子們念書，有學歷有能力，人生才有機會翻轉未來，10萬元將協助家扶學子們這學期助學金。

雲林家扶莪馨會志工趙淑媛說明，何素敏與夫婿李坤達從事畜牧種豬工作，在這行業有很多的辛酸苦楚，但感謝都能遇到貴人相助，更讓夫婦倆回饋社會。長期來就與元長國小愛心媽媽一起加入家扶助養人工作，持續捐款幫助貧童都已經快30年了，近來也加入了認養貧童與扶幼委員行列關心服務家庭的脫貧工作。

▲雲林家扶特別贈送公仔感謝何素敏女士。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

何素敏女士指出，丈夫李坤達在友人眼中就是忠厚古意，早期當業務員時到了廠商處卻是坐冷板凳甚至收不到款項，在因緣際會下1986年投入養豬進而往種豬工作發展。當時即有人告誡，養豬這條路是很辛苦，但是丈夫一步一腳印，不僅是養豬也跟著養豬動物研究所學習更專業的養殖法，以農民講師分享經驗。

何素敏女士感謝上蒼讓夫婦兩人一路走過披荊斬荊更能逢凶化吉，如今女兒要登記結婚，將這份喜悅幫助雲林家扶學子助學脫貧。雲林家扶廖志文主任更謝謝李坤達與何素敏伉儷，分享寶貴人生經歷堅持對的路不畏艱辛勇往直前。

雲林家扶林珊宇督導表示，何素敏女士雖是三言兩語簡要分享，但一路走來30多年，也曾在經濟與健康出現問題，直到夫婦兩人調整再學習「新生活」，一起到各地健行走路、爬山、學習攝影，走向幸福、滿足的人生，並願意對社會付出溫暖，正可謂是世間最美的風景。

▲惜福愛物的何素敏女士也特地帶來動物玩具分享給家扶兒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）