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她點鹹酥雞要求「拿洋蔥砸我」　餐點一送到…驚呆全場：老闆太狠了

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲老闆送了一整顆洋蔥。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人點餐的時候，會和店家要求配料的多寡，但這真的太驚喜！一名女網友透露，因為她很喜歡吃洋蔥，所以最近點鹹酥雞時，特別備註「拜託拿洋蔥砸我」。沒想到餐點送到時，讓她當場傻眼，裡面竟真的放了一整個完整的洋蔥。不少網友看到後紛紛笑說「太可愛了，吃起來一定超爽」。

「今天的晚餐真的出乎我意料之外！」原PO在Dcard發文表示，最近用外送APP訂鹹酥雞的時候，發現上面有一個特別的選項，「餐點有疑問還是漏東西，情感上的問題都歡迎打電話過來，借錢的話可能比較沒辦法」。由於她平時很喜歡吃洋蔥，於是在備註欄寫下「我好喜歡你們在上面灑洋蔥，拜託拿洋蔥砸我，還有胡椒粉，這是情感上的問題嗎？」

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她點完餐之後沒有多想就回房間了，沒想到餐點抵達時，姊姊突然衝進來說「我要砸妳，砸妳！」當下她還搞不清楚狀況，走出去一看才發現，店家竟然在袋中放了「一整顆洋蔥」，讓她當場笑翻，直說「店家是不是真的想砸我？我真的笑到每丁每當，謝謝你洋蔥人」。

不少網友看到後紛紛笑說，「老闆太狠了」、「朝聖！真的可愛到不行」、「我也超愛生洋蔥！！配烤肉配炸雞都好讚」、「好爽！！我也愛吃洋蔥」、「下次備註：希望可以切好再砸我」、「太可愛了，還是剝好的洋蔥太貼心了」、「超好笑有夠可愛，不惜成本也要達到顧客的需求，這店家有前途」、「超好笑，老闆敢拿洋蔥砸我，我就用新台幣砸回去，買爆」、「店長：這個月的洋蔥多耗損了十來箱，你們有什麼頭緒嗎？」「店家很會行銷耶，這個客人基本上對這家店印象深刻了」。

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