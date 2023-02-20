他幫女友拍照竟變「鋼鍊合成獸」！　全場驚呆：超像恐怖片

▲女友和狗狗的臉融為一體。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人出遊都會拍下美照留念，沒想到卻意外拍成詭異模樣。一名網友表示，最近和女友一起去看海，期間對方想要和狗狗一起在美景前拍照紀念，結果因為角度問題，女友竟和其中一隻狗狗「合體」了。照片曝光後笑翻許多人，還有網友聯想到動漫《鋼之鍊金術師》中的「合成獸」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享照片，表示他最近和女友一起帶狗狗去看海，看到一半女方要求想要一張跟狗狗、大海合為一體的照片，沒想到他竟意外拍出一張女友和狗狗「合體」的照片。從照片中看到女友的臉沒有露出太多，看起來和右邊那隻狗狗幾乎合在一起，就像狗狗戴假髮一樣，結果這張照片讓女友怒了，懲罰是他回家必須睡1個月的沙發。

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不少網友看到後紛紛表示，「懂拍」、「我剛猛一看以為幹嘛給狗戴黑假髮」、「原來現在寵物也可以客製化假髮了」、「感覺超像恐怖片的」、「毫無違和感」、「我還真的看錯捏哈哈」、「大哥的拍照技術堪稱一絕」、「我只能說拍攝的角度抓得恰到好處」、「再看一眼也還是沒毛病」、「先看照片完全無違和感耶，一隻公的，一隻母的，後來想想不對，狗狗怎麼有頭髮」。

另外也有網友想到《鋼之鍊金術師》中，鍊金術師塔克將女兒和愛犬變成合成獸的驚悚一幕，留言表示「大哥哥…」、「歐~尼~醬~」、「合成獸」、「大哥哥...一起玩嗎」、「妮娜醬」。不過這張照片也在越南的社群平台廣為流傳，無法得知確切的來源為何。

▼許多人想到《鋼之鍊金術師》。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）