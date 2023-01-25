3年求得3胞胎「2死1缺陷」　這家炸雞店一早就飄香...幕後心酸曝

▲臨近士林法院的「熊奇雞」炸雞店早上10點30分就開門營業，開業時間不長且僅賣8種品項，卻擄獲附近居民的味蕾，「早晨炸雞」背後也藏一段溫馨故事。（圖／熊奇雞提供）

記者黃宥寧／台北報導

香氣撲鼻！士林法院斜對面「熊奇雞」炸雞店，上午10點30分就拉起鐵門營業，凡路過都會被陣陣炸雞香味吸引，雖開業僅短短數月，但店家堅持不用回鍋油、高CP值也深深擄獲一票饕客的心。對此，親切陳姓老闆娘接受《東森新媒體ETtoday》訪問，親吐開「早鳥場」炸雞店都是為了心肝寶貝女兒。

▲小小店面賣的炸物雖然僅有8種品項，但高CP值已深深擄獲饕客的心。（圖／記者黃宥寧攝）

去年4月開在士林法院斜對面炸雞店，店面雖小小沒有華麗裝潢，但炸雞香氣四溢，讓路過的人忍不住停下腳步多瞧幾眼。走近一看，店檯面上僅賣脆嫩腿排、去骨雞柳、米血糕、梅子地瓜等8種炸物，梅子地瓜Size彷彿是走錯棚的地瓜塊本人，每種價格也都超親民，老闆娘俐落夾食物模樣，更讓人難以想像才剛當老闆娘沒多久。

41歲老闆娘受訪說，早婚的她其實求子過程並不順，做了3年大大小小療程，終於在26歲那年懷上2女1男三胞胎，一家人欣喜若狂認為這是老天給的最棒禮物，但沒想到幸福卻沒那麼容易，懷孕第2個月，未出生兒子卻胎死腹中，她也收起悲痛為2個女兒努力養胎，但因為身體關係，2個女兒仍在24周早產，妹妹出生第15天離世，姊姊因出生時僅有510公克造成視網膜剝離，眼睛狀況間接影響肢體動作及脊椎側彎不良情形。

▲親切的老闆娘熱情招呼每位客人，擁許多回頭客。（圖／記者黃宥寧攝）

「母親的愛是世間最偉大的力量」她說，為了唯一寶貝女兒，夫妻倆經常跑醫院復健，導致從事會計的她和機械零件丈夫上班時就得輪流請假，2人對老闆、同事也感到相當不好意思，因此決定狠下心一起辭職，從桃園楊梅搬到女兒就讀的士林特殊教育學校附近。

「危機就是轉機所以有了炸雞」老闆娘開玩笑地說，要做這個決定不容易，夫妻倆為了要搭配女兒上、下課時間，因此想在女兒學校附近開店做點小生意，但從受雇到自雇，卻不知道該創什麼業，後來靈光乍現，決定跟開炸雞店胞弟學習技術，熊奇雞因此誕生。

「熊奇雞」雖沒有華麗外表，但每一塊金黃酥脆炸物卻暗藏一對用心父母為女兒創造出的奇蹟，也因真材實料深深擄獲附近居民的胃，甚至連在院、檢上班的司法人員吃過都給予高評價。