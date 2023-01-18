菲律賓洋蔥比肉貴怪象　機組員夾帶入境遭查辦

▲菲律賓出現洋蔥比肉還貴的怪象。（圖／路透）



文／中央社

菲律賓洋蔥市價不斷攀升，一度漲到每公斤800披索，高於每日基本工資及雞、豬肉售價。這場「洋蔥危機」帶來諸多怪象，還有航空公司機組人員夾帶洋蔥入境遭查辦。

菲律賓雞肉市價約每公斤180到220披索，豬肉約每公斤300到330披索。洋蔥每公斤800披索約新台幣442元。

菲國各地區每日基本工資規定不同。馬尼拉都會區現行農業基本工資為533披索，非農業基本工資為570披索。

洋蔥市價飆漲下，馬尼拉時報（Manila Times）專欄作家卡布岡（Marit Stinus-Cabugon）撰文表示，在菲律賓「營養的紅洋蔥僅供富人獨享」。

卡布岡說，紅洋蔥在菲國已經漲到離譜的價格。她住在菲律賓中部宿霧市（Cebu），當地最大的公共市場近幾週紅洋蔥每公斤售價750到800披索，去年12月中旬，售價僅每公斤380披索。

她寫道：「當然，我們家已經不買紅洋蔥了，等價格合理時才會再買。」

菲律賓農業部10日拍板，將再進口1萬7100公噸新鮮紅洋蔥和3960公噸新鮮黃洋蔥以平抑市價。

針對外界批評此舉將危及農民生計，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）15日為政策辯護說：「考慮到我們菲律賓的生產和需求，不進口是不可能的。我們別無選擇，只能進口，這就是我們正在做的。」

西方媒體也注意到菲律賓的「洋蔥怪象」。時代雜誌（Time）9日刊文解釋「為什麼在菲律賓，洋蔥現在比肉還貴」；美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，因為菲律賓洋蔥太貴了，以至於有人走私洋蔥到菲律賓。

事實上，這場洋蔥危機不僅導致走私頻傳，還有農民因此輕生。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲律賓青年農民挑戰組織（YFCI）主席拉塞達（Elvin Jerome Laceda）昨天在參議院聽證會上說，已有5名菲律賓農民因洋蔥受天災損傷和收購價不足以追平成本的巨額損失而輕生。

西明多羅省（Occidental Mindoro）聖荷西鎮（San Jose）農業官員卡林加珊（Romel Calingasan）說，雖然馬尼拉都會區每公斤洋蔥市價逾700披索，但中間商去年支付當地農民的收購價僅每公斤8到15披索。

另一方面，15日傳出菲律賓航空10名機組人員因夾帶40公斤洋蔥和水果入境菲國但未申報，正遭受菲航調查。

菲律賓海關局（BOC）發言人德拉托瑞（Arnold dela Torre Jr.）接受電台訪問表示，海關局正考慮向這些機組人員追究法律責任。

即使小馬可仕兼任農業部長，以行動展現決心盼加速農業發展，以達到糧食自給自足，但菲國部分農產品價格仍持續飆漲，須仰賴進口平抑市價。

小馬可仕競選期間曾提出政見，將把米價從每公斤38到50披索，壓低到20到30披索。不過，全國務農婦女聯盟（Amihan）和守護稻米（Bantay Bigas）組織15日表示，菲律賓稻米進口量去年創新高，但如今馬尼拉都會區最便宜的米價為每公斤44披索，其他地區則是55披索，「每公斤20披索的稻米仍毫無著落」。

菲律賓農民運動（KMP）和全國務農婦女聯盟等農民團體16日赴農業部表達訴求，要求馬尼拉當局提高本國農產品產量，以解決食品漲到天價的問題，同時停止進口農產品，避免危及農民生計。